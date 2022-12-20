İçişleri Bakanlığı 50 Dernekler Denetçi Yardımcısı alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; başvurular, 26 - 30 Aralık 2022 tarihleri arasında Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.
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