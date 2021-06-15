Ekonomi İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 225 sürekli işçi alıyor
BASIN İLAN

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 225 sürekli işçi alıyor

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 225 sürekli işçi kadrosuna temizlik görevlisi alınacağını duyurdu. Müdürlük, ihalenin 14 Haziran'da resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 225 sürekli işçi alıyor
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuran adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre aşağıda dağılımı gösterilen illere toplam 225 sürekli işçi kadrosuna personel alımı yapılacaktır.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 14/06/2021 -18/06/2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Abone Ol Google News
Müthiş maçtakazanan Fransa

Müthiş maçta
kazanan Fransa

İki favorinin karşılaştığı maçta kazanan Fransa oldu.
Cristiano Ronaldo tarihe geçti

Cristiano Ronaldo tarihe geçti

​Portekiz'in Macaristan'ı yendiği maça Ronaldo damga vurdu.
Aşılamadagünlük rekor

​Son 24 saatte 1 milyon 240 bin kişi aşılandı.

Gol kralı <br>Fenerbahçe'de

Gol kralı
Fenerbahçe'de

Bundesliga 2'de gol kralı olan futbolcu imzayı attı.

​Türkiye'nin 15 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Kurum'dan deniz salyası açıklaması.

​Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Koca "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için" diyerek duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.