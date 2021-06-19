Ekonomi İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, bin 309 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Müdürlük, alımların 19 Haziran'da resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 ve Ek-2 sayılı tablolarda unvanı ve sayısı belirtilen toplam bin 309 adet boş pozisyon için Giriş (Sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Giriş sınavı başvuruları 21 Haziran 2021 tarihi saat: 10:00’da başlayıp 25 Haziran 2021 tarihi saat: 17:00’da sona erecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

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