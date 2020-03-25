Ekonomi İçişleri Bakanlığından bankalarla maaş işbirliği Sokağa çıkma yasağı olanlar maaşlarını evde alabilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İçişleri Bakanlığından bankalarla maaş işbirliği: Sokağa çıkma yasağı olanlar maaşlarını evde alabilecek

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların emekli maaşlarını evlerinden alabilmeleri için valiliklere talimat verdi. Maaşların ödemesi öncelik banka görevlileri aracılığıyla, banka görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonundaki vefa sosyal destek grubu ile yapılıyor.

Haber Merkezi DHA
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İçişleri Bakanlığı, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve PTT ile sokağa çıkma yasağı bulunanlara maaş ödemesi konusunda işbirliği yaptı.

Buna göre, sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemesi valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda evlerinde yapılmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleri; öncelik banka görevlileri aracılığıyla, banka görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonundaki vefa sosyal destek grubu ile yapılıyor.

Sağlık Bakanı Koca 65 yaş üstü yaşlıları uyardı: Sokağa çıkma yasağına uyun
OYNAT 01:42
Sağlık Bakanı Koca 65 yaş üstü yaşlıları uyardı: Sokağa çıkma yasağına uyun
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere koronavirüse ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Büyüklerimizden sözlerime kulak vermelerini istirham ediyorum. Bu toplumun sizin tavsiyelerinize ihtiyacı var. Siz de bu seferliğe mahsus bu öğüdü kabul edin, evden çıkmanız bir süreliğine kısıtlandırıldı. Bu kurala uyun' ifadelerini kullandı.
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