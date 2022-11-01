Ekonomi İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alım ilanı
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İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alım ilanı

Adalet Bakanlığı, yazılı ve sözlü sınavlar ile 5. ve 9. dereceli kadrolara 500 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alım ilanı
Adalet Bakanlığı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Aralık 2022 Pazar günü yapılacak. Adayların, Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Sınava başvurular 10-16 Kasım 2022 tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin

https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacak. Geç başvuru günü 24 Kasım 2022'dir.

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