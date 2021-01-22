Ekonomi İcradan satılık 2012 model gemi
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İcradan satılık 2012 model gemi

Milli Gemi Sicili kütük kayıt örneği kayıtlarına göre Tuncay Sagun adıyla kayıtlı olan geminin Urla İcra Dairesi tarafından satışı yapılacaktır.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Gemi servis motoru balık hasatına ve çiftlik balıkçılığı faaliyetine uygun olarak dizayn edilmiş, yüzebilir durumda ve faaldir.

Satışla ilgili detaylı bilgileri buradan öğrenebilirsiniz

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