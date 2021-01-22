İcradan satılık 2012 model gemi

Gemi servis motoru balık hasatına ve çiftlik balıkçılığı faaliyetine uygun olarak dizayn edilmiş, yüzebilir durumda ve faaldir.
Satışla ilgili detaylı bilgileri buradan öğrenebilirsiniz
Gemi servis motoru balık hasatına ve çiftlik balıkçılığı faaliyetine uygun olarak dizayn edilmiş, yüzebilir durumda ve faaldir.
Satışla ilgili detaylı bilgileri buradan öğrenebilirsiniz
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