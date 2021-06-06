Ekonomi İcradan satılık lüks araç
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İcradan satılık lüks araç

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 2007 model BMW 520d icradan satılığa çıkarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İcradan satılık lüks araç
Arşiv- Lüks araç icaradan satılığa çıkarıldı.

BMW model lüks araç icradan satılığa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilanda şu ifadelere yer verildi:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.

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