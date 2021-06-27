Ekonomi İcradan satılık Mercedes
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İcradan satılık Mercedes

Kayseri Genel İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından 2016 model Mercedes-Benz C180 icradan satılığa çıkarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İcradan satılık Mercedes
2016 model Mercedes-Benz C180 AMG tipli araç icradan satılıktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, T.C. Kayseri Genel İcra Dairesi, 2016 Model, Mercedes-Benz Marka, C 180 Tipli aracı satacak.

Aracın satışı 12 Ağustos 2021 günü yapılacak.

İlanla ilgili detaylı bilgi için TIKLAYIN.

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