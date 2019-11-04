İflas eden markayı 14.2 milyon dolara satın alacak

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 61’inci gününde: Havalar soğudu ama gitmeye hiç niyetimiz yok

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 61’inci gününe girdi. Ağrı’nın Hamur ilçesinden kaçırılan kızı için Diyarbakır’a gelen Süheyla Demir "Gitmeye hiç niyetimiz yok. Çocuklarımızı almadan buradan kalkmayız. Havalarda soğudu, benimde küçük çocuğum olduğu için biraz zorlanıyorum, ama yine de burada kızımı bekliyorum. Kızımı almadan da buradan gitmeyeceğim" diye konuştu.