İflas eden Signature Bank'ın satış süreci duyuruldu

FDIC'nin, düşük ve orta gelirli bireyler için mesken amaçlı gayrimenkul varlığını ve karşılanabilirliğini koruma görevi anımsatılan açıklamada, kurumun, ağırlıklı olarak New York'ta bulunan çok aileli mülklerden oluşan ve uygun fiyatlı konut için önemli bir kaynak olan CRE kredilerini gözden geçirdiği ifade edildi.