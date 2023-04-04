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Ekonomi

İflas eden Signature Bank'ın satış süreci duyuruldu

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu, iflas eden Signature Bank'la ilgili bir açıklama yaptı. FDIC Signature Bank'ın kredi portföyünün pazarlanmasına yaz sonunda başlamayı planladığını bildirdi.

12:44 . 4/04/2023 Salı
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Signature Bank

Signature Bank

FDIC'den yapılan açıklamada, iflas eden Signature Bank'ın yaklaşık 60 milyar dolarlık kredi portföyü için pazarlama sürecinin çerçevesi duyuruldu.


Açıklamada, portföyün, öncelikle ticari gayrimenkul (CRE) ile ticari kredilerden oluştuğu ve konut kredilerinden teşekkül eden daha küçük bir havuzu da içerdiği aktarıldı.


FDIC'nin, düşük ve orta gelirli bireyler için mesken amaçlı gayrimenkul varlığını ve karşılanabilirliğini koruma görevi anımsatılan açıklamada, kurumun, ağırlıklı olarak New York'ta bulunan çok aileli mülklerden oluşan ve uygun fiyatlı konut için önemli bir kaynak olan CRE kredilerini gözden geçirdiği ifade edildi.

Açıklamada, portföyün bu kısmı için pazarlama ve elden çıkarma stratejisinin geliştirildiği belirtilerek, FDIC'nin, iflas eden Signature Bank'ın kredi portföyünün pazarlanmasına yaz sonunda başlamayı planladığı bildirildi.




#Signature Bank
#ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu
#FDIC
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