İGA’dan 2050’ye kadar ”Sıfır Emisyon” taahhüdü

İGA, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Gençlere daha temiz bir dünya bırakmak için şimdiden harekete geçen İGA, İstanbul Havalimanı’nın en geç 2050 yılına kadar sıfır emisyon taahhüt ettiğini açıkladı. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından ilk olarak Haziran 2019’da başlatılan “ACI Net Zero 2050”, iklim sorununa karşı havalimanlarını eyleme geçirme ve karbondan arındırma hedefi doğrultusunda oluşturuldu.

İstanbul Havalimanı, çevre ve sürdürülebilirlik programı kapsamında, yürüttüğü karbon ayak izlerini yönetme ve azaltma çalışmaları neticesinde “Net Sıfır CO2 emisyonu” taahhütü veren 238 havalimanı arasına dahil oldu.

İstanbul Havalimanı’nda karbon emisyonlarının azaltılması çalışmaları kapsamında; ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Kurulumu, Enerji Verimlilik Faaliyetleri, Enerji Etütleri ile Sistem İyileştirmeleri, ISO 14064 Sera Gazı Yönetim Sistemi kurulumu ile Sera Gazı Hesaplamaları, Ağaçlandırma Çalışmaları, Elektrikli Araç Kullanımları ve Araç Şarj İstasyonu Kurulumları gerçekleştirildi.

EKONOMİ İstanbul Havalimanı ’Dünyanın En İyileri’ arasında: 85 basamak birden yükseldi

ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYAÇLARININ BÜYÜK KISMI YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN SAĞLANACAK

2050 yılına kadar sıfır emisyon hedefine ilişkin çalışmalarını sürdürecek olan İstanbul Havalimanı, Güneş Santrali Kurulumları, Elektrik Şebekesinden Yenilenebilir Enerji Satın Alınması, Elektrikli Araç Dönüşümleri ve Araç Şarj İstasyonu Kurulumları, Ağır Taşıtlarda Bio Dizel Kullanımı, Enerji Verimlilik Faaliyetleri, Ağaçlandırma Çalışmaları ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda Hidrojen Yakıtının Isınma ve Ulaşım Amaçlı Kullanımı, Baca Gazından Karbon Yakalama Teknolojilerinin yapılmasını taahhüt edeceğini bildirdi. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu; ”İGA olarak gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluğumuz olduğu bilincindeyiz. Bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek, daha temiz bir dünya için harekete geçtik. Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı’nda 2050 yılına kadar “Net Sıfır CO2 Emisyonu” yol haritamızı hazırladık ve bu doğrultuda agresif bir planlama yaparak karbon salım azaltım stratejimizi oluşturduk. Böylelikle, hem teknolojik hem operasyonel gerekliliklerin sürekli olarak takip edildiği ve değerlendirildiği bir sürece dahil olduk. Birçok projemizi halihazırda hayata geçirerek 2050 yılından çok daha önce sıfır emisyon hedeflerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Kısa vadede, Enerji Verimlilik Faaliyetleri, Enerji Etütleri ile Sistem İyileştirmeleri, Elektrikli Araç Kullanımları ve Araç Şarj İstasyonu Kurulumlarını gerçekleştirdik ve önümüzdeki iki üç sene içerisinde gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Uzun vadede, Güneş Enerji Santralleri kurulumu ve Yeşil Enerji satın alımları ile elektrik enerjisi ihtiyaçlarımızın büyük kısmını yenilenebilir kaynaklardan temin edeceğiz. Ağaçlandırma faaliyetlerimizin de önemli miktarlarda karbon emisyon yutağı haline geleceği düşüncesindeyiz. Gelişen teknolojiler takip edilerek Ağır Taşıtlarda Bio Dizel Kullanımı, Hidrojen Yakıtının Isınma ve Ulaşım Amaçlı Kullanımı, Baca Gazından Karbon Yakalama Teknolojilerini de takip ederek emisyon azaltım fırsatlarını da değerlendireceğiz. İGA olarak amaçlarımız doğrultusunda çıtayı daha da yükseltmek en büyük hedefimiz” diye konuştu.

REKLAM

EKONOMİ İstanbul Havalimanı 'Dünyanın en iyi havalimanları' anketine aday gösterildi



GENÇLERE DAHA TEMİZ BİR DÜNYA BIRAKMAK İÇİN

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin (ACI) başlatmış olduğu ve 238 havalimanının yer aldığı “2050 yılına kadar “Net Sıfır CO2 Emisyonu” taahhüdüne katıldı. İGA, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Gençlere daha temiz bir dünya bırakmak için şimdiden harekete geçen İGA, İstanbul Havalimanı’nın en geç 2050 yılına kadar sıfır emisyon taahhüt ettiğini açıkladı. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından ilk olarak Haziran 2019’da başlatılan “ACI Net Zero 2050”, iklim sorununa karşı havalimanlarını eyleme geçirme ve karbondan arındırma hedefi doğrultusunda oluşturuldu.

İstanbul Havalimanı, çevre ve sürdürülebilirlik programı kapsamında yürüttüğü karbon ayak izlerini yönetme ve azaltma çalışmaları neticesinde “Net Sıfır CO2 emisyonu” taahhütü veren 238 havalimanı arasına dahil oldu. İstanbul Havalimanı’nda karbon emisyonlarının azaltılması çalışmaları kapsamında; ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Kurulumu, Enerji Verimlilik Faaliyetleri, Enerji Etütleri ile Sistem İyileştirmeleri, ISO 14064 Sera Gazı Yönetim Sistemi kurulumu ile Sera Gazı Hesaplamaları, Ağaçlandırma Çalışmaları, Elektrikli Araç Kullanımları ve Araç Şarj İstasyonu Kurulumları gerçekleştirildi. 2050 yılına kadar sıfır emisyon hedefine ilişkin çalışmalarını sürdürecek olan İstanbul Havalimanı, Güneş Santrali Kurulumları, Elektrik Şebekesinden Yenilenebilir Enerji Satın Alınması, Elektrikli Araç Dönüşümleri ve Araç Şarj İstasyonu Kurulumları, Ağır Taşıtlarda Bio Dizel Kullanımı, Enerji Verimlilik Faaliyetleri, Ağaçlandırma Çalışmaları ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda Hidrojen Yakıtının Isınma ve Ulaşım Amaçlı Kullanımı, Baca Gazından Karbon Yakalama Teknolojilerinin yapılmasını taahhüt edeceğini bildirdi.

REKLAM

FOTOĞRAF 12 Kovid-19 salgını sonrasında aldığı sıkı sağlık önlemleriyle ilk olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün vermiş olduğu ‘Havalimanı Pandemi Sertifikası, ardından Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı’nın (EASA) yayınladığı ‘Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolünü’ imzalayan İstanbul Havalimanı, uluslararası yeni bir sertifikayı daha alarak aldığı önlemleri tescilledi. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen ‘Havalimanı Sağlık Akreditasyonu’ sertifikasını alan İstanbul Havalimanı, dünyada bu sertifikayı alan ilk havalimanı oldu. Kovid-19 salgınıyla birlikte aldığı hijyen önlemlerini sık sık güncelleyen İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen sertifika ile Türkiye ve dünyanın en hijyenik havalimanları arasındaki yerini sağlamlaştırmış oldu. Tüm şartları sağlayarak Havalimanı Sağlık Akreditasyonu sertifikasını almaya hak kazanan İstanbul Havalimanı, önemli denetimlerden de geçti. Değerlendirme kapsamında, temizlik, dezenfeksiyon, sosyal mesafe, personelin korunması, yolcu iletişimi, terminale erişim, güvenlik taraması, bekleme alanları, köprüler, yürüyen merdivenler, asansörler, bagaj alım gibi yolcuların yoğun olduğu alanlarda alınan önlemler değerlendirildi. Havalimanlarında yolculara, personele, sağlık ve güvenliğe dair ölçülebilir öncelik verildiğini kanıtlayan sertifika, İstanbul Havalimanı’nın Kovid-19 tedbirlerinde başarılı olduğunun da kanıtlamış oldu. İstanbul Havalimanı’nın, sertifikayı almasına ilişkin değerlendirmede bulunan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Samsunlu, “Havacılık, uluslararası kuralları olan ve yolcu deneyimini en üst noktaya taşımak için kendini sürekli geliştiren önemli bir sektör. Yolcularımıza, yeni normal dönemde ‘hijyeni üst seviyede tutan ve güvenli bir seyahat’ sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreç kapsamında, ilk olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz tarafından verilen Havalimanı Pandemi Sertifikasını aldık. Hemen ardından, Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından yayınlanan ‘Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü’nü imzaladık. Türkiye’de ilk olarak İstanbul Havalimanı’nın imzalamış olduğu bu protokol ile aldığımız önlemler, havacılığın en önemli kurumları tarafından da tescillenmiş oldu. Son olarak, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen ‘Havalimanı Sağlık Akreditasyonu Sertifikasını’ almaya hak kazanan dünyadaki ilk havalimanı olduk. Havacılık çok dirençli bir sektör, Covid-19 salgınının etkilerine dayanmak için önlemler almalı, tesislerimizde ve operasyonlarımızda sıkı sağlık ve güvenlik standartları uygulamalıyız. Böylesine güçlü bir kurumun denetiminden geçip, Havalimanı Sağlık Akreditasyonu sertifikasına akredite ilk havalimanı olmaya layık görülmek bizim açımızdan son derece önemli. İstanbul Havalimanı’nın, sağlık noktasında uluslararası sertifikalara sahip olması, yolcularımızın ve çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamanın her zaman birinci önceliğimiz olduğunun kanıtıdır. ‘Havalimanı Sağlık Akreditasyonu Sertifikası’ kesinlikle tüm havalimanı işletmecileri tarafından, yolcu güvenini inşa etmeye daha fazla hazır olduğumuzun bir kanıtı olarak görülmelidir. İstanbul Havalimanı’nın dünyanın aktarma merkezi olduğu düşünüldüğünde, ‘Havalimanı Sağlık Akreditasyonu’ sertifikasını almamız, önlemlerimizin uluslararası standartlarda olduğunun da kanıtıdır. Özellikle vurgulamak istiyorum ki; İstanbul Havalimanı’nda yakalanan hijyen standartlarından asla ödün vermeyeceğiz” diye konuştu. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira ise, “Yeni uygulamaya alınan Havalimanı Sağlık Akreditasyonu programımız kapsamında akredite olan ilk havalimanı olmasından ötürü İstanbul Havalimanı’nı kutluyoruz. Bu akreditasyon, İstanbul Havalimanı’nın yolcu, personel ve halk sağlığını odak noktası kabul ettiğinin bir kanıtı. Bu, sektörümüzün operasyonlara yeniden başlama aşamasına adım attığı ve akabinde, bir yandan yolcu ve çalışanlara global çapta kabul gören yüksek sağlık ve hijyen standartları sağlarken - ki bu standartlar insanların hava yolculuğuna olan güvenlerini yeniden kazanmasına yardımcı olacaktır - devam eden operasyonları sürdürmeye hazırlanacağı şu dönemde kritik öneme sahip olacaktır” ifadelerini kullandı. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Avrupa Genel Direktörü Olivier Jankovec de “Daha önce eşi benzeri görülmeyen bu krizden sonraki toparlanma süreci, yetkili otoritelerce ortak geliştirilen global standartların tüm havacılık sisteminde hızla ve kapsamlı biçimde uygulamaya alınmasını gerektirmiştir. ACI olarak, devam eden Covid-19 salgınının ortasında havalimanı operasyonlarının güvenli şekilde sürdürülebilmesine yönelik bir plan hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla ICAO, EASA ve ECDC ile ortak çalışmalar yürüttük. ACI Avrupa tarafından geliştirilen Havalimanlarında sağlıklı bir yolcu deneyimi kılavuzunun hazırlanması sürecine temel teşkil eden bu plan, yeni Havalimanı Sağlık Akreditasyonu programının yürürlüğe alınması ile tamamlanmış oldu. Gururla belirtmek isterim ki bu akreditasyonu alan ilk havalimanı Avrupalı bir havalimanı oldu - ki bu durum hiç şüphesiz, sağlık kaygıları bulunan yolcuları odak noktasına koyma yaklaşımının bölgemiz havalimanları arasında büyük bir istekle benimsenmiş olduğunu ortaya koymakta. Tüm İstanbul Havalimanı ekibine tebrikler!” şeklinde konuştu. Dünyada ilk alan İstanbul Havalimanı oldu: Kovid-19 salgınında büyük başarı Kovid-19 salgını süresince aldığı sağlık önlemleriyle dikkat çeken İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından 24 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Havalimanı Sağlık Akreditasyonu (Airport Health Accrediation) programı kapsamında verilen sertifikayı alan dünyadaki ilk havalimanı oldu.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

ACI EUROPE Genel Direktörü Olivier Jankovec; “2050 yılına kadar ‘Net Sıfır CO2’ salınımı değerine ulaşabilmek için Avrupa ve dünya çapında havalimanlarıyla birlikte oluşturduğumuz kolektif mutabakata katılımından ötürü İstanbul Havalimanı’nı içtenlikle tebrik ediyorum. COVID-19 krizi nedeniyle sektörümüzün karşı karşıya kaldığı ciddi zorluklara rağmen, havalimanları iklim faaliyetlerine öncelik vermeye devam etmektedir ve bu açıklama da bu hususun kanıtıdır. Karbonsuzlaştırma çalışmalarını küresel hedeflerle aynı doğrultuya getirerek iklim gündemini ileri noktalara taşımak, toparlanma süreci yıllar alacak bu krizden zarar gören sektörlerin yanı sıra hiçbir sektör için kolay bir süreç olmayacak. Önümüzde gerçekleştirilmeyi bekleyen kayda değer işler var, bunun yanında iddialı net sıfır hedefine odaklanarak her zaman elinden gelenin fazlasını yapmaya gönüllü olan İstanbul Havalimanı ekibine de teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.