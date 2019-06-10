Ekonomi İGDAŞtan Gökçınarın iddialarına ilişkin açıklama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İGDAŞ'tan Gökçınar'ın iddialarına ilişkin açıklama

İĞDAŞ, Saadet Partisi'nin İBB adayı Gökçınar'ın açıklamalarına ilişkin " Gökçınar'ın oOğlunun İGDAŞ'tan çıkarılması söz konusu değildir çünkü hiçbir zaman Sayın Gökçınar'ın oğlu İGDAŞ'ta personel olarak çalışmamıştır. Dolayısıyla işine son verilmesi gibi bir durum da söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İGDAŞ, "Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Necdet Gökçınar'ın oğlunun İGDAŞ'tan çıkarılması söz konusu değildir çünkü hiçbir zaman Sayın Gökçınar'ın oğlu İGDAŞ'ta personel olarak çalışmamıştır. Dolayısıyla işine son verilmesi gibi bir durum da söz konusu değildir." açıklamasında bulunuldu.

İGDAŞ tarafından, "Sayın Mahmut Tanal'ın bugün Twitter hesabında paylaştığı ithamla ilgili açıklamamız." başlıklı basın duyurusu yapıldı.

Açıklamada, "Söz konusu paylaşımda iddia edildiği gibi Saadet Partisi'nin İBB Adayı Necdet Gökçınar'ın oğlunun İGDAŞ'tan çıkarılması söz konusu değildir çünkü hiçbir zaman Sayın Gökçınar'ın oğlu İGDAŞ'ta personel olarak çalışmamıştır. Dolayısıyla işine son verilmesi gibi bir durum da söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

Gökçınar'ın oğlu R.E. Gökçınar'ın 17 Nisan 2006'da İBB'de sözleşmeli olarak işe başladığı, 3 Mart 2009'da memur olduğu aktarılan açıklamada, "15 Mayıs 2012 tarihinden bu yana ise İBB Tesisler Bakım Onarım Müdürlüğü'nde (657'ye tabi memur) halen mühendis olarak çalışmaya devam etmektedir." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Bununla beraber, Necdet Gökçınar'ın avukat olan eşinin İGDAŞ ile Avukatlık Hizmet Sözleşmesi vardır ve halen devam etmektedir. Şirketimizin sözleşmeli tüm avukatlarının bulunduğu sistemde rutin olarak yapılan iyileştirme çalışması nedeniyle takip dosyalarına geçici olarak sistem üzerinden erişilememektedir. Bu sistem iyileştirme çalışması şirketimizin tüm avukatları için geçerli olup, adayın eşine yapılan özel bir işlem değildir. Çalışmalar sonuçlanır sonuçlanmaz sistem erişime açılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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