Ekonomi İGİADdan insani ücret tavsiyesi 3285 lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​İGİAD’dan insani ücret tavsiyesi: 3.285 lira

İGİAD’dan insani ücret tavsiyesi: 3.285 lira

İGİAD araştırmasında, Türkiye ortalaması fiyatlarla hesaplanan 4 kişilik bir ailenin insani geçim ücreti 3 bin 285 lira olarak belirlendi. İstanbul’da ise bir çalışanın ailenin insani şartlarda aylık geçimini sağlayabilmesi için İnsani Geçim Ücreti (İGÜ), 4 bin 134 lira oldu.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği'nin (İGİAD) araştırmasına göre, İstanbul’da ortalama büyüklükte bir ailenin insani şartlarda aylık geçimini sağlayabilmesi için asgari İnsani Geçim Ücreti (İGÜ), 2021 yılı için 4 bin 134 lira oldu. Her yıl aralık ayında İGİAD İGÜ Tespit Komisyonu tarafında gerçekleştirilen araştırma ile Türkiye’de farklı bölgelerdeki ailelerin geçinebilmesi için gerekli olan insani geçim ücret seviyesini tespit ediyor. İGİAD’ın üye işletmelere tavsiye ettiği İnsani Geçim Ücreti (İGÜ) araştırmasının sonuçları, kamuoyuna açıklandı.

Ayhan Karahan

ÜYE İŞLETMELERE TAVSİYE

  • Araştırmada; 2 çocuklu 4 kişilik bir ailenin aylık insani geçim maliyeti duyuruldu. Hesaplama; bir ailenin gıda, giyim, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, mobilya, ev aletleri ve ev bakımı, sağlık, ulaştırma, haberleşme, eğlence ve kültür, eğitim hizmetleri gibi harcamalarını içeriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından üretilen veriler kullanılarak yapılan hesaplamalara göre, işverenlerin İstanbul’daki bir iş görene ailesini geçindirebilmesi için aylık toplam 4 bin 134 lira ödemesi gerekiyor. Tespit edilen İGÜ rakamı; SGK, vergi ve devlet tarafından karşılanan eğitim giderlerini içermiyor. İGİAD, bu rakamı, iş görene verilmesi gereken insani geçim ücreti tutarı olarak işverenlere tavsiye ediyor. Her bölge için farklı ücretlerin belirlendiği çalışmada, Türkiye ortalaması fiyatlarla hesaplanan İGÜ ise 3 bin 285 lira olarak belirlendi. İGÜ, TÜİK İstatistiki Bölge Sınıflaması’nda yer alan 12 farklı bölge için yapılıyor.

KARAHAN: VERİMLİLİĞİ ARTIRIR

İGİAD Başkanı Ayhan Karahan, 17 yıldır İGÜ’yü belirlediklerini anımsatarak, “İGİAD, insani geçim ücretinin işletmelerde uygulanması için İGÜ’yü işverenlere, iş dünyasına, kamuoyuna tavsiye ve teşvik ediyor. Derneğimiz, İGÜ sayesinde iş görenlerin ücretlerinin iyileştirilmesini amaçlıyor” diye konuştu. Kendi üyelerinin büyük bölümünün bu teklifi uyguladığını aktaran Karahan, “İGÜ, iş görenler için hakkın kendilerine teslimidir” dedi. Karahan, İGÜ’nün işletmelere maliyet artışı getirmeyip verimliliği artıracağını söyledi.

Abone Ol Google News
Kaçış yok

Kaçış yok

​İki FETÖ'cü Ukrayna'dan paket.
Hedef siyasi mühendislikti

Hedef siyasi mühendislikti

​Kaset kumpasında mütalaa açıklandı.
Kongre binasını basan göstericiler Nancy Pelosi’nin maillerini okudu

Polis Kongre <br>binasını geri aldı

Polis Kongre
binasını geri aldı

​Washington'da sokağa çıkma yasağı başladı.
Böyle rektör mü istiyorsunuz?

Böyle rektör mü istiyorsunuz?

​Sokakları provoke eden rektörlerin dönemi geride kaldı.
McGurk yeniden sahada

McGurk yeniden sahada

​Suriye'de sömürge valisi gibi davranıp PKK'yı himaye etmişti.

​Seçilmiş Başkan Joe Biden, Trump'a çağrıda bulundu.
Korkutan rapor

Korkutan rapor

Ülkemizde madde kullanım yaşı giderek düştü.

FBI'dan Kongre binasına operasyon

FBI'dan Kongre binasına operasyon

Ağır silahlı ve zırhlı birlikler giriş yaptı.
Pence sırt çevirdi

Pence sırt çevirdi

Trump'ın seçim sonuçlarıyla ilgili isteğini reddetti.

​Amerika'da eylemler tırmanıyor.

Trump destekçileri Kongre binasına girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Larin'in gecesinde zirve Beşiktaş'ın

Larin'in gecesinde zirve Beşiktaş'ın

​Siyah beyazlılar 17. hafta maçında sansasyonel bir sonuca imza attı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.