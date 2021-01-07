​İGİAD’dan insani ücret tavsiyesi: 3.285 lira

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği'nin (İGİAD) araştırmasına göre, İstanbul’da ortalama büyüklükte bir ailenin insani şartlarda aylık geçimini sağlayabilmesi için asgari İnsani Geçim Ücreti (İGÜ), 2021 yılı için 4 bin 134 lira oldu. Her yıl aralık ayında İGİAD İGÜ Tespit Komisyonu tarafında gerçekleştirilen araştırma ile Türkiye’de farklı bölgelerdeki ailelerin geçinebilmesi için gerekli olan insani geçim ücret seviyesini tespit ediyor. İGİAD’ın üye işletmelere tavsiye ettiği İnsani Geçim Ücreti (İGÜ) araştırmasının sonuçları, kamuoyuna açıklandı.

Ayhan Karahan

ÜYE İŞLETMELERE TAVSİYE

Araştırmada; 2 çocuklu 4 kişilik bir ailenin aylık insani geçim maliyeti duyuruldu. Hesaplama; bir ailenin gıda, giyim, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, mobilya, ev aletleri ve ev bakımı, sağlık, ulaştırma, haberleşme, eğlence ve kültür, eğitim hizmetleri gibi harcamalarını içeriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından üretilen veriler kullanılarak yapılan hesaplamalara göre, işverenlerin İstanbul’daki bir iş görene ailesini geçindirebilmesi için aylık toplam 4 bin 134 lira ödemesi gerekiyor. Tespit edilen İGÜ rakamı; SGK, vergi ve devlet tarafından karşılanan eğitim giderlerini içermiyor. İGİAD, bu rakamı, iş görene verilmesi gereken insani geçim ücreti tutarı olarak işverenlere tavsiye ediyor. Her bölge için farklı ücretlerin belirlendiği çalışmada, Türkiye ortalaması fiyatlarla hesaplanan İGÜ ise 3 bin 285 lira olarak belirlendi. İGÜ, TÜİK İstatistiki Bölge Sınıflaması’nda yer alan 12 farklı bölge için yapılıyor.

KARAHAN: VERİMLİLİĞİ ARTIRIR

İGİAD Başkanı Ayhan Karahan, 17 yıldır İGÜ’yü belirlediklerini anımsatarak, “İGİAD, insani geçim ücretinin işletmelerde uygulanması için İGÜ’yü işverenlere, iş dünyasına, kamuoyuna tavsiye ve teşvik ediyor. Derneğimiz, İGÜ sayesinde iş görenlerin ücretlerinin iyileştirilmesini amaçlıyor” diye konuştu. Kendi üyelerinin büyük bölümünün bu teklifi uyguladığını aktaran Karahan, “İGÜ, iş görenler için hakkın kendilerine teslimidir” dedi. Karahan, İGÜ’nün işletmelere maliyet artışı getirmeyip verimliliği artıracağını söyledi.