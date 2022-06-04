İhracat yapmak isteyen KOBİ’lere OSTİM’den destek

Avrupa, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri, Asya ve ABD olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapan OSTİM Yatırım, 2017 yılında açıldığı Afrika kıtasına 224 bin dolarlık yerli üretim yedek parça gönderiyor.

Başkente üretim ve sanayinin kalbinin attığı OSTİM’de KOBİ’ler dış pazarlara kanat çırpıyor. OSTİM’in bir kuruluşu olan OSTİM Yatırım, ihracatçılara aracılık ediyor. OSTİM’de KOBİ’lere yurt dışından müşteriler bularak üretime ve ihracata katkı sağlayan OSTİM Yatırım, bölge ve Türkiye’nin üretimdeki ve ihracattaki rekabet gücünü ürettiği projeler ile artırmak istiyor.

KÜÇÜK FİRMALARI BÜYÜTÜYORUZ

OSTİM Yatırım Genel Müdürü Abdullah Çörtü, “OSTİM bölgesinde fazlası ile var olan imalat, mühendislik, tasarım gücünü alıyoruz, büyük projelere ve dış pazarlara entegre ediyoruz. Küçük firmaları bir araya getirerek onları büyütüyoruz, daha büyük iş yapar hale getiriyoruz. Bir ayağımız OSTİM’de olmak kaydı ile diğer ayağımızı açabildiğimiz kadar açarak her üreticiyi projelerimizden faydalandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

54 ÜLKEYE İHRACAT

OSTİM(‘den özellikle yedek parça alanında ihracat yapılıyor. Adresler arasında yedek parçanın anavatanı olarak bilinen Çin de var. Toplamda 54 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Çörtü, “2020 yılında 10 milyon TL olan ihracatımızı 2021’de 26.5 milyon çıkardık. 2022 yılının ilk çeyreğinde ise ihracatımız 15 milyon TL oldu. Yurt dışından talep edilen ürünleri sürekli olarak üreticilerimiz ile değerlendiriyoruz. Aynı zamanda lojistik desteği olmayan fakat müşteri bulmuş firmalarımıza da ihracat konusunda hem danışmanlık yapıyoruz hem de lojistik gücümüzü kullanmalarına olanak sağlıyoruz” dedi.

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