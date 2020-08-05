İhracatta 2020 rekoru: 15 milyar dolarla 2020’nin en yüksek ihracatı yapıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin temmuz ayı ihracatının hazirana göre yüzde 11,5 artışla 15 milyar 12 milyon dolar olduğunu açıkladı. Pekcan, ihracatın cari açığın azaltılmasına katkı verirken Türkiye ekonomisinin büyümesinin lokomotifi olmaya devam ettiğini vurguladı. Bakan Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ihracattaki toparlanmanın temmuzda da hızlanarak sürdüğünün altını çizdi.

GÜNLÜK 715 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Temmuz ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 11,5 artışla 15 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıklayan Pekcan, ihracatın Kovid-19 salgını öncesi seviyelerini de aşarak 2020 yılının en yüksek değerine ulaştığına ve bugüne kadarki en yüksek ikinci temmuz ayı rakamının gerçekleştiğine dikkati çekti. İhracatın geçen yıla göre ise Temmuz 2019'daki yüksek baz, çalışma günü eksikliği ve Kovid-19 salgını etkisiyle yüzde 5,8 azaldığını belirten Pekcan, temmuz ayı çalışma günü günlük ortalama ihracatın ise hazirana göre yüzde 16,8 artışla 715 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

CARİ AÇIKTA DÜŞÜŞ SÜRDÜ

İthalatın ise temmuzda yıllık yüzde 7,66 düşüşle 17 milyar 756 milyon dolar olduğunu belirten Pekcan, şunları kaydetti: "İhracatın ithalatı karşılama oranı haziranda yüzde 82,6 iken temmuzda 84,5'e ulaştı. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 93,9’a yükseldi. Böylelikle temmuzda hem 15 milyar 12 milyon dolarlık ihracatla 2020'nin en yüksek ihracat değerine hem de toplamda yüzde 84,5, altın hariç ise yüzde 93,9 ile yılın en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaşmış bulunmaktayız." AB ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 11,9, ABD ekonomisinin de yüzde 32,9 küçüldüğüne işaret eden Pekcan, bu rakamlar dikkate alındığında Türkiye'nin ihracat değerinin önemli ve anlamlı olduğunu vurguladı.

REKLAM

ANA SEKTÖRLER YÜKSELİŞTE

Pekcan, salgın sonrası ana ihraç sektörlerindeki artış trendinin temmuzda da devam ettiğine dikkati çekerek, otomotiv sektöründe ihracatın bir önceki aya göre yüzde 10,1, hazır giyimde yüzde 41, tekstilde yüzde 18,5 arttığını bildirdi. Ana ihracat pazarlarındaki normalleşmeyle beraber AB’ye ihracatın bir önceki aya göre yüzde 12,8 arttığını belirten Pekcan, temmuzda en çok ihracat yapılan ülkelerin 1 milyar 458 milyon dolarla Almanya, 963 milyon dolarla İngiltere ve 942 milyon dolarla ABD olduğunu vurguladı. Pekcan, ihracat yapan firma sayısında da artış olduğunun altını çizerek, "Nisan ayında yaklaşık 27 bin firma ihracat yapmış iken, temmuzda 41 binin üzerinde firma ihracat yaptı. Pandemi döneminin tüm olumsuzluklarına rağmen Türkiye'nin güvenilir, istikrarlı bir tedarikçi ülke olduğunu kanıtladı" bilgisini paylaştı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE SİPARİŞ YAĞDI

İsmail Gülle

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Pandemi döneminde çok yoğun siparişler Türkiye’ye geldi. Kimya sektörümüz üçüncü sırada orada biraz düşüş var. Bunların hızla toparlanıp yukarı çıkmaları özellikle çelik sektörünün dünya ticaretinin artması nedeniyle hızla bizi özellikle gelen yeni siparişlere yeni kapasiteler ile birlikte ihracatımızın hedeflediğimiz 16-17 milyar dolarlık aylık rakamlara götürecek doneler. Pandemi sürecinde hazır giyim ve gıda sektörlerimizde çok ciddi artışlar olduğunu görüyoruz. Hızla hazır giyim sektörümüzün ikinciliğe yükselmesi özellikle gıda sektörümüzdeki bütün sektörlerimizin artışta gitmesi önemli. Diğer sektörlerimizin de bunun desteklediğini görüyoruz.” Gülle, kendileri için önemli olan 27 sektörün 16’sında ihracat artışı olduğunu kaydetti.

REKLAM