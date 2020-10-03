​İhracatta eylül rekoru

Ticaret Bakanlığı'nın eylül ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı. Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,84 artarak 16 milyar 13 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. İthalat, yüzde 23,32 artarak 20 milyar 892 milyon dolara, dış ticaret hacmi yüzde 14,56 artarak 36 milyar 905 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,6 olurken altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 90,9 değerine ulaştı. Bu değerle tüm yıllar içerisinde en yüksek eylül ayı ihracat değeri gerçekleşmiş oldu.

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OTOMOTİV YİNE LİDER OLDU

İhracatta başı 2,6 milyar dolarlık performansıyla otomotiv çekerken, 1,7 milyar dolarla hazırgiyim sektörü ikinci, 1,6 milyar dolarla kimya sektörü üçüncü oldu. Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 517 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 143 milyon dolarla İngiltere ve 947 milyon dolarla ABD geldi. Geçen ay en çok ithalat 15 milyar 667 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 2 milyar 995 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 195 milyon dolarla "tüketim malları" takip etti. Eylülde en çok ithalat yapılan fasıl, 3 milyar 548 milyon dolarla "kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar" oldu. Bunu 2 milyar 735 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” ve 2 milyar 453 milyon dolarla “kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” takip etti. Bu dönemde en fazla ithalat 2 milyar 161 milyon dolarla Çin'den yapıldı. Bu ülkeyi 2 milyar 72 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 605 milyon dolarla Rusya takip etti. Ocak-eylül döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,87 azalışla 118 milyar 355 milyon dolar, ithalat ise yüzde 1,53 artışla 156 milyar 239 milyon dolar oldu.

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NORMALLEŞMENİN KANITI OLDU

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Eylül ayında sadece eylül ayı ve 2020 için bir başarıya imza atmadıklarını, aynı zamanda bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaştıklarını belirtti. Bakan Pekcan, “Bu rakamlar ihracatımızda pandemi etkisinden toparlanmanın ve normalleşme sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiğini teyit eden rakamlardır. Ekonomimizin V-tipi toparlanması, üçüncü çeyrek büyümesi açısından olumlu işaretler sunmaktadır. Bu dönemde dahi Türkiye, yüzde 2,1 ihracat artışıyla dünyada ihracatını en çok artıran 50 ülke arasında 6'ncı sırada yerini aldı” diye konuştu. Bakan Pekcan, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranının eylül ayında yüzde 90,9 seviyesine ulaştığını, ilk 9 aylık dönemde yüzde 84,4 gibi oldukça yüksek seviyelerde seyrettiğini söyledi.