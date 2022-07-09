Ekonomi İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
BASIN İLAN

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, öğretim görevlisi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 8 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğretim Görevlisi alınacak.

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, son 5 yıl içinde alınmış ALES (en az 70) ve YDS (en az 85 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen) sınav sonuç belgesi, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

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