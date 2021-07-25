İki adet dükkan kiraya verilecek

Hayat

Sofranız bu yaz semizotuyla yeşillensin

Besin değeri oldukça yüksek olan semizotuyla yapılacak birbirinden lezzetli tarifler için sofranızda yer açın. İster yemek olarak ister salata olarak tüketilen semizotundan bu hafta üç ayrı tarifimiz var.