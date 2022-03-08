İki ayda 18 milyon kişi hava yolunu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre hava yolunu tercih eden yolcuların sayısı 9 milyon 392 bin 145 oldu. Ocak-şubat döneminde ise 18 milyon 673 bin 15 yolcu hava yolunu kullandı.

Çevre ve yolcu dostu havalimanlarında şubatta iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 51 bin 21'e, dış hatlarda 32 bin 401'e ulaştı. Şubat ayında üst geçişlerle toplam 105 bin 990 uçak trafiği gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre iç hat uçak trafiğinde yüzde 11,7, dış hat uçak trafiğinde yüzde 91,4 ve toplam uçak trafiğinde yüzde 41,3 artış görüldü.

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Geçen ay, 2019 şubat ayı uçak trafiğinin yüzde 81'ine ulaşılmış oldu. Kovid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkede büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, şubatta, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla eski seviyesine oldukça yaklaştı. Havalimanları, şubatta, toplam yolcu trafiği gerçekleşmelerinde 2019'daki yolcu trafiğinin yüzde 73'üne ulaştı.

Söz konusu ayda, Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 5 milyon 222 bin 997, dış hat yolcu trafiği 4 milyon 157 bin 77 oldu. Böylece şubatta direkt transit yolcularla toplam 9 milyon 392 milyon 145 yolcu trafiğine hizmet verildi. Geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu trafiğinde yüzde 40,3, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 149,2 ve toplam yolcu trafiğinde yüzde 74 artış gerçekleşti.

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Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, şubatta iç hatlarda 51 bin 670 ton, dış hatlarda 183 bin 911 ton, toplamda ise 235 bin 581 ton oldu. Geçen yıl şubata göre artış iç hatta yüzde 34,9, dış hatta 24,5 olarak belirlendi.

İstanbul Havalimanı'nda şubatta 3,5 milyon yolcuya hizmet verildi

İstanbul Havalimanı'nda şubatta 26 bin 204 uçak iniş-kalkış yaptı. İç hatlarda 6 bin 907, dış hatlarda 19 bin 297 uçuş gerçekleşti.

Havalimanında şubatta iç hatlarda 963 bin 361, dış hatlarda 2 milyon 595 bin 740 olmak üzere toplamda 3 milyon 559 bin 101 yolcuya hizmet verildi.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise şubatta 1822 uçak iniş-kalkış yaptı.

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Böylece bu iki havalimanında toplam 28 bin 26 uçak trafiği gerçekleşti.

2 aydaki uçak trafiği 218 bini aştı

Ocak-şubat döneminde havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 101 bin 376, dış hatlarda 68 bin 84 oldu. Böylece üst geçişlerle toplam 218 bin 91 uçak trafiği kayıtlara geçti.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 10 milyon 248 bin 161, dış hat yolcu trafiğinin 8 milyon 398 bin 689 olduğu bu dönemde, direkt transit yolcularla toplam 18 milyon 673 bin 15 yolcuya hizmet verildi.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 102 bin 518 ton, dış hatlarda 370 bin 243 ton olmak üzere toplamda 472 bin 761 tona ulaştı.

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İstanbul Havalimanı'nda 2 ayda, iç hatlarda 13 bin 651, dış hatlarda 39 bin 12 olmak üzere toplam 52 bin 663 uçak, iç hatlarda 1 milyon 855 bin 530, dış hatlarda 5 milyon 188 bin 788 olmak üzere toplam 7 milyon 44 bin 318 yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise 4 bin 497 uçak trafiği oldu.

İki havalimanında bu dönemde uçak trafiği sayısı 57 bin 160 olarak kayıtlara geçti.

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