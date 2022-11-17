Ekonomi İki çeyrek daralan Rus ekonomisi resesyona girdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İki çeyrek daralan Rus ekonomisi resesyona girdi

Rusya ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde dört küçülerek resesyona girdi.

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İki çeyrek daralan Rus ekonomisi resesyona girdi
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Rusya ile Ukrayna arasında 8 ayı aşkındır süren savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımlar etkisini gösteriyor.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı.

Buna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 küçülen Rus ekonomisi, üçüncü çeyrekte de yüzde 4 küçüldü. Böylece Rusya ekonomisi, iki çeyrek üst üste daralarak resesyona girdi.

Rusya bu yıl yüzde 2,9-3,5 arasında küçülecek

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,9 küçüleceği tahmininde bulunurken, Rusya Merkez Bankası ise ekonominin yüzde 3 ila 3,5 arasında küçülmesini bekliyor.

Batılı ülkeler, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’ya başta enerji ve finans sektörü olmak üzere kapsamlı yaptırımlar uyguluyor.

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