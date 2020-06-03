Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi İkinci el araç piyasası yükseldi, galericiler piyasaya yetişemiyor
OTOMOTİV

İkinci el araç piyasası yükseldi; galericiler piyasaya yetişemiyor

İkinci el araç piyasası yükseldi, galericiler piyasaya yetişemiyor

İkinci el otomobil piyasası son günlerde gözle görülür bir artış gösterirken, fiyatların yükselerek tavan yapması dikkat çekti. Piyasada sıfır araç bulunamadığından dolayı ikinci el araç fiyatlarının arttığını söyleyen galerici esnafı, fiyat değişikliklerine yetişemediklerini söyledi.

Haber Merkezi İHA
İkinci el otomobilde esnaf talebe yetişemiyor, satacak araç bulamıyor.
İkinci el otomobilde esnaf talebe yetişemiyor, satacak araç bulamıyor.

İzmir’de ikinci el otomobil pazarının nabzının attığı Otokent’te son günlerde hareketlilik hakim. Oto pazarına gelen araçlar kısa sürede alıcı bulurken, galerici esnafı ise satmak için temiz ikinci el araç bulamamaktan yakındı. Piyasada sıfır araç bulunamadığından dolayı ikinci el araca yoğun talebin olduğu, bu yüzden de ikinci el piyasasının yükseldiğini söyledi. Fiyatların haftalık, hatta günlük olarak bile değişkenlik gösterdiğini söyleyen esnaf, fiyat değişikliklerini takip etmekte zorlandıklarını dile getirdi.

"Fiyatlar şu an en üst seviyede ve bu böyle devam edecek"

Fiyatların en üst seviyede olduğunu ve bu artışın süreceğini söyleyen galerici esnafı Semih Karlık, galericiler olarak temiz araç bulmakta da sıkıntı çektiklerini ifade etti.

  • Semih Karlık, "Fiyatlar şu an en üst seviyede ve bu böyle devam edecek. Sıfır araç fiyatları yükseldikçe ikinci el araçların da fiyatı yükselecek. Şu an piyasa çok hızlı. Fiyat değişikliklerine yetişemiyoruz. Ben bu hafta 8 tane araç sattım, şu an satacak araç da bulamıyorum. Temiz araç bulma sıkıntımız var ve biz garantili, ekspertiz raporlu otomobil satmak zorundayız. İşimiz zor, temiz araba bulmak da zor, müşteriyi memnun edebilmek de zor. Şu an yaptığımız iş çok zor. Temiz araç bulmak için şehir dışında bile çıkıyoruz. Vatandaşlarımızı memnun edebilmek için her şeyi yapıyoruz. Sattığımız bir aracın fiyatı mesela 90 bin lira ise bir sonraki hafta 5 bin lira, 6 bin lira artış gösterebiliyor. Piyasayı takip edemiyoruz" dedi.

İHA
İkinci el otomobil piyasası son günlerde gözle görülür bir artış gösterirken, fiyatların yükselerek tavan yapması dikkat çekti.

"İkinci el araç satın almak isteyenler ellerini çabuk tutsun"

Fiyat artışlarının süreceğini söyleyen bir başka galerici esnafı Fahri Karlık da ikinci el araç satın almak isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerektiğinin altını çizdi.

Karlık, "Şu an ikinci el piyasası çok hareketli. Araç almaya yetişemiyoruz. Aracı alıp getiriyoruz ve kısa zamanda satıyoruz. Çünkü ikinci el araç bulma konusunda galerici arkadaşlarımızın tamamı sıkıntı yaşıyor ve fiyatlar da çok yüksek. Satıcılar internetten fiyatlara bakıp, en yüksek fiyatı baz alarak kendi arabasının fiyatını artırıyor. Bu da fiyatların artmasına çok büyük bir etken. Diğer bir etken ise bayilerde sıfır araba yok. Vatandaşlar sıfır araba bulamayınca ikinci ele yöneliyorlar. İkinci elde de fiyatlar haftalık hatta günlük değişebiliyor. Şu an ikinci el araba almak isteyenler ellerini çabuk tutsunlar. Beğendikleri bir araba olduktan sonra mutlaka ekspertize göstersinler. Bilindik, tanıdık bir yerden yani galericilerden alsınlar. Yarın arabada bir problem yaşadıkları zaman en azından muhatap bulsunlar. Fiyatlar devamlı yukarı gidiyor; ikinci el araba satın almak isteyenler ellerini çabuk tutsunlar" diye konuştu.

"Yaklaşık bir aydır araştırıyordum"

Piyasalardaki fiyat yükselmesine rağmen ihtiyacı olduğu için araç satın aldığını söyleyen vatandaşlar da durumdan muzdarip. İkinci el araç satın alan Metin Sağlam isimli vatandaş, "Piyasa yaklaşık 5-6 aydır bir hayli yüksek ama ihtiyacımız olduğu için de araç almak zorundaydık. Tanıdık vasıtasıyla buradan araç satın aldık. Arkadaşlar da yardımcı oldu ve istediğimiz fiyata aldık. Yaklaşık bir aydır araştırıyordum, en uygun olan aracı aldık" diye konuştu.

Kamu katılım bankaları da 4 kredi paketini hayata geçiriyor
EKONOMİ
Kamu katılım bankaları da 4 kredi paketini hayata geçiriyor

İkinci ele nur yağdı: Sıfır otomobil almak imkansız hale geldi
EKONOMİ
İkinci ele nur yağdı: Sıfır otomobil almak imkansız hale geldi

Sıfır araç aldı, ekspertiz raporunda yazılanı görünce şok yaşadı
EKONOMİ
Sıfır araç aldı, ekspertiz raporunda yazılanı görünce şok yaşadı
Abone Ol Google News
Türkiye 10 ülke arasına girecek

Türkiye 10 ülke arasına girecek

​Türksat uydularının uzaya gönderileceği tarihler belli oldu.
İki sınır kapısı açılıyor

İki sınır kapısı açılıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarih verip açıkladı.
Daha yıkılmadı mı? diye sormuştu

'Daha yıkılmadı mı?' diye sormuştu

​Sahile dikilen 17 katlı rezidanslar moloza dönüştü.
20. yıl plaketi

20. yıl plaketi

​Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, şirketteki 20. yıldönümünü kutladı.
ABD'li Müslümanların<br>ve siyahilerin sembolü

ABD'li Müslümanların
ve siyahilerin sembolü

​ABD'li boksör Muhammed Ali, ölümünün 4. yılında anılıyor.
İsyan ettiren kalabalık

İsyan ettiren kalabalık

​Metrobüsler tıklım tıklım, binmeye korkuyoruz.

"Tanklar sokağa insin"

"Tanklar sokağa insin"

​Trump'tan Pentagon'a sert müdahale baskısı.
Sesini çıkarmaları saçmalık

Sesini çıkarmaları saçmalık

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Ayasofya tepkisi.
Operasyon başlattılar

Operasyon başlattılar

Libya ordusu Trablus Havalimanı'nı kurtarmak için harekete geçti.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Tarih verdi

Tarih verdi

​Bilim Kurulu üyesinden vaka sayısı açıklaması.
İkinci elde<br>büyük manipülasyon

İkinci elde
büyük manipülasyon

Araç ​fiyatlarında yüzde 30 fazla var, ceza kesilmeli.
Büyükşehirden <br>kaçış hızlandı

Büyükşehirden
kaçış hızlandı

​Salgın sonrası binlerce kişi emeklilik ve tayin istiyor.
Eskisinden daha kötüsünü yaşarız

Eskisinden daha kötüsünü yaşarız

​Düğün ve taziyeler koronavirüs vakalarını artırdı.
Otobüsten çekinen<br>VIP araç kiralıyor

Otobüsten çekinen
VIP araç kiralıyor

Koronavirüs sonrası büyük ilgi görmeye başladı.
Saygı duruşu: <br>Muhammed Ali

Saygı duruşu:
Muhammed Ali

Şampiyonu, vefatının 4. yılında saygıyla anıyoruz...
MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ersoy'dan CHP'li Engin Altay'a cevap: Bahçeli ayıplı tuzak kurmadı, hep adi tuzakları bozdu
Gündem

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ersoy'dan CHP'li Engin Altay'a cevap: Bahçeli ayıplı tuzak kurmadı, hep adi tuzakları bozdu

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın 'Bahçeli, Türkiye'de 3 kez ayıplı bir tuzak kurmuştur' açıklamasına, sosyal medya hesabından yanıt vererek, "Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli ayıplı tuzak kurmadı, hep adi tuzakları bozdu" dedi.

Amerikalı Müslümanların ve siyahilerin sembolü: Muhammed Ali
Dünya

Amerikalı Müslümanların ve siyahilerin sembolü: Muhammed Ali

Amerikalı boksör ve insan hakları savunucusu Muhammed Ali, vefatının 4. yılında, ülkede siyahilere yönelik ayrımcılık nedeniyle düzenlenen protestoların gölgesinde anılıyor. 22 yaşında Müslüman olan Muhammed Ali, bulduğu her fırsatta ırkçılık ve inanç ayrımcılığına karşı sesini yükseltti. Irkçılık karşıtı Müslüman aktivist kimliği ile de bilinen Muhammed Ali, ABD’deki ırkçılıkla mücadele konusunda aktif mücadele içindeki siyahi vatandaşların rol modeli oldu. Ali, "Ben Amerika'yım. Tanımadığınız yönüyüm onun. Alışın bana. Siyah, özgüvenli, kendinden emin. Benim adım bu, sizin değil. Benim dinim sizin değil. Benim amaçlarım sizin değil. Alışın bana." sözleri ve duruşu ile birçok siyahi ve Müslüman Amerikalıya da örnek oldu. Vietnam Savaşı'na katılmayı reddeden efsanevi boksör, "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım" sözüyle o döneme damga vurdu.
Trump göstericilere karşı tankların sokağa çıkmasını istemiş
Dünya

Trump göstericilere karşı tankların sokağa çıkmasını istemiş

ABD Başkanı Donald Trump'ın tankların sokaklara inmesini ve göstericilere karşı daha ağır askeri teçhizatın kullanılmasını istediği ortaya çıktı. Dailymail'in haberine göre Beyaz Saray göstericilere müdahale konusunda Pentagon'a baskı yapıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.