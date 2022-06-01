İkinci elde fiyatları düşürecek öneri: Yurtdışından araç getirelim

Pandemi döneminde yaşanan olumsuzluklar otomobil üretiminde aksamaları meydana getirmişti. Sıfır araçlarda üretimin yavaşlaması ve tedarik zincirindeki aksamalar, alıcıların ikinci el araçlara yönelmesine neden oldu.

Otomobillere gösterilen talebin karşılanamaması ise fiyatlara artış olarak yansıdı.

Uzun dönemdir yükselen otomobil fiyatlarının dengelenmesine yönelik öneri

Türkiye’deki tüm motorlu araç satıcıları derneklerinin çatı kuruluşu Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu’ndan (MASFED) geldi. MASFED Başkan Yardımcısı ve İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel yaptığı açıklamada belirli kriterlerde olmak şartıyla ikinci el otomobil ithalatının fiyatları dengeleyeceğini söyledi.

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Son iki senedir otomobil fiyatlarının sürekli arttığını söyleyen Ertemel, "Fiyatların artmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi, sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntıdır. Yeteri kadar sıfır aracın piyasaya girmemesi, ikinci ele olan talebi artırdı. Talep artınca fiyatlarda haliyle artış gösterdi. Pandemi sürecinden beri bu sıkıntılar devam ediyor. Pandemi süreci bitti derken çip tedariki, lojistik sıkıntısı ve Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte iş iyice bir çıkmaza girdi. Beklentimiz maalesef 1 sene gibi bir süre daha böyle devam edeceği yönünde. Arz talebi şu anda karşılamıyor’’ dedi.

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"İkinci el otomobil ithalatıyla fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçilebilir"

Piyasalardaki dalgalanmanın giderilmesine yönelik önerilerini de paylaşan Ertemel, "Sıfır araçların piyasaya girmesiyle bir denge oluşabileceğini düşünüyoruz ancak bizim gördüğümüz şu anda bunun imkanının olmadığıdır. Sıfır araç tedariki ile ilgili bir sıkıntı söz konusu ve bu sıkıntının bir süre daha devam edeceğini öngörüyoruz. Konuyla ilgili olarak çeşitli çözüm önerilerimiz oldu. Sektörümüzün en büyük sıkıntılarından bir tanesi, sektöre dışarıdan yapılan müdahalelerdir. Kayıt dışı diye tabir ettiğimiz kişilerin sektörümüze ciddi bir şekilde dahil olmasını örnek verebiliriz. Döviz kurlarının artışı araç fiyatlarında çok fazla etkisi oluyor. Faizlerin yüksek olması da bu durumları tetikleyebiliyor. Çözüm önerimiz MASFED Başkanımızın da söylediği gibi geçici bir süre için ikinci el otomobil ithalatının önünün açılmasıdır. Bu, geçmişte yapılmış bir uygulamaydı. Bu uygulamanın bir sefere mahsus ve belli bir araç yaşı ile motor hacminde tekrar gündeme getirilerek değerlendirilmesini istiyoruz. Bu çözüm önerisiyle dalgalanmanın önüne geçilebileceğini düşünüyoruz. İkinci el araç piyasasındaki dalgalanmadan en çok biz otomotiv satıcıları mağdur oldu. İkinci el otomobil ithalatıyla alakalı bir çalışmasını öneriyoruz. Konuyla ilgili otomotiv sektör temsilcileriyle görüşme de gerçekleştirdik. Bu fikre karşı çıkanlar genellikle sıfır araç satıcıları oluyor. İşin gerçeğine bakarsak karşı çıkmalarını nedenini anlamıyoruz. Biz piyasanın dengelenmesi konusunda bir çözüm önerisi sunduk. İkinci el araç satışları sıfır araçlar satışlarını geçti" şeklinde konuştu.



Kayıt dışı satışların da otomobil fiyatlarını etkilediğini ifade eden Ertemel, "İkinci el otomotiv yönetmeliği ve yetki belgesi devletimiz tarafından iki sene önce yürürlüğe kondu. Bizde sektör temsilcileri olarak burada görüşlerimizi belirterek katkıda bulunduk. Ancak kayıt dışı kişilerin yaptığı satışların önüne geçilmesi gerekiyor. İnternette daha çok kayıt dışı satıcıların ilanları var. Kayıt dışı satışlar fiyatların yükselmesine neden oluyor" diye konuştu.

Pandemiyle birlikte bu krizin başladığını ifade eden motorlu araç satıcısı Görkem Konu ise "Tedarik zincirinde yaşanan problemler fiyatlara artış olarak yansıyor. Arz talebi karşılamayınca da fiyatlarda artış görülüyor. Vatandaşlar fiyatların daha fazla artacağı endişesiyle hareket ediyor. Bizim ürüne ulaşmamız lazım. İkinci el otomobil ithalatı belirli kriterlerde devlet kontrolüyle yapıldığında fiyatlar dengelenebilir" ifadelerini kullandı.

Motorlu araç satıcısı Anıl Şentürk de "Sıfır araçlar yeteri kadar gelmeyince vatandaşlar ikinci ele yöneldi. İkinci ele olan talep karşılanamıyor. Fiyatların önümüzdeki dönemde de artacağı öngörülüyor. Kur ve ÖTV’nin düşürülmesi fiyatların düşmesini sağlayabilir. Bu mümkün değil ise ikinci el ithal araçların getirilmesi yönünde beklentimiz var. Bu yüksek fiyatların önünü kesecektir. Belirli kriterlerle yapılması sektör temsilcilerinin beklentisidir" dedi.

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FOTOĞRAF 11 Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar nisanda bir önceki aya göre yüzde 29, fiyatlar da ortalamada yüzde 4 arttı.<br><br> Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 191 bin 401 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti. Satışlarda mart ayına kıyasla yüzde 29, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 34 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında ise yüzde 39 artış kaydedildi.<br><br> Geçen ay ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.<br><br>İkinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi nisanda 325 bin 312 ile mart ayına göre yüzde 3 azaldı. İlana çıkan araçların yüzde 59'u satıldı. İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 258 modeline ait 2 bin 543 varyantın 2010-2021 model yıllarındaki 123 bin 800 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, nisanda ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalamada yüzde 4 artış gözlendi.<br><br> Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, nisanda en yüksek payı 115 bin 533 satış ve yüzde 60,4 payla dizel otomobiller aldı.<br><br>Dizel otomobilleri, 69 bin 927 satış ve yüzde 36,5 payla benzinli, 3 bin 656 satış ve yüzde 1,9 payla hibrit otomobiller takip etti.<br><br>Otogazlı otomobillerin payı 1.702 satışla yüzde 0,9 ve elektrikli otomobillerin payı 583 satışla yüzde 0,3 olarak belirlendi. Geçen ay 64 bin 70 adetle en çok C segment araç satıldı. C segmentinden sonra en fazla satış 34 bin 900 adetle B segmentinde gerçekleşti.<br><br>İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlarda en yüksek paya yüzde 37,5 ile 0 ila 4 yaş aralığındaki araçlar sahip oldu. Ardından yüzde 33,7 payla 5 ila 10 yaş aralığındaki araçlar ve yüzde 28,9 payla da 11-17 yaş üstü araçlar sıralandı. Satılan araçların kilometre kırılımlarına bakıldığında, satışlardan en yüksek payı yüzde 64 ile 90 bin kilometredeki araçlar aldı.<br><br>Bunu, yüzde 16 payla 0-30 bin kilometre, yüzde 10 payla 60-90 bin kilometre ve yine yüzde10 payla 30-60 bin kilometre bandındaki otomobiller takip etti. Geçen ay iller bazında bakıldığında en fazla ikinci el otomotiv satışı yüzde 28 pay ve 53 bin 444 satışla İstanbul'da gerçekleşti.<br><br>İstanbul'u, yüzde 8 pay ve 15 bin 193 satışla Ankara, 10 bin 555 satış ve yüzde 6 payla İzmir izledi. Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.<br><br>Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra OEM'lerin kurumsal 2. el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor. Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor. Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyor. Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar \"satış\" olarak kabul ediliyor.<br><br> İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik: Yarıdan fazlası satıldı Türkiye'de ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında hareketlilik yaşanıyor. Satışlar mart ayına kıyasla yüzde 29, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 34 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında ise yüzde 39 artış kaydedildi. Peki, en ucuz ikinci el arabalar hangileri? 2. el otomobil fiyatlarında son durum ne? İste detaylar...



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EKONOMİ Yetkili bayi 2. el otomobil peşinde: Sıfır araca göre kâr oranı daha yüksek