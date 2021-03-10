İkinci P-72 Deniz Karakol Uçağı Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na havadan deniz gözetleme kabiliyeti sağlamak amacıyla başlatılan Meltem-3 Projesi kapsamında, ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın teslimatı yapıldı. Savunma Sanayii Başkanı Demir, yaptığı açıklamada, "P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız Mavi Vatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsuru olarak hizmet edecek" dedi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Meltem-3 Projesi kapsamında 2'nci P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.
Teslimatı sosyal medya hesabından duyuran Demir, "Mavi Vatan’da milli çıkarlarımızı korumak için her zaman görev başındayız. Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağımızı da teslim ettik. P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız Mavi Vatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsuru olarak hizmet edecek" dedi.
Meltem-3 Projesi nedir?
Meltem Projesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na havadan deniz gözetleme kabiliyeti sağlamak amacıyla başlatıldı.
Meltem-1 ve Meltem-2 projeleriyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 6 adet CN-235 tipi (P-235) deniz karakol uçağına kavuştu. Projenin son aşaması olan Meltem-3 ile 6 adet ATR-72 tipi (P-72) deniz karakol uçağının envantere girmesi planlandı.
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Projede, TUSAŞ, HAVELSAN, ASELSAN ve MİLSOFT gibi birçok savunma sanayii kuruluşu alt yüklenici olarak görev alıyor.