İklimlendirme sektörünün ihracatı yüzde 2,7 arttı

İklimlendirme sektörünün yılın ilk 4 ayında yaptığı ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 1 milyar 505 milyon dolara yükseldi.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliğinden (İSİB) yapılan açıklamaya göre, sektörün ihracatı ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre tutar bazında yüzde 2,7, miktar bazında yüzde 6,7 artış gösterdi.

İhracat bu dönemde 1 milyar 465 milyon dolardan 1 milyar 505 milyon dolara çıktı.

Sektör, başta Almanya olmak üzere İngiltere, İspanya, Fransa, Romanya, Polonya, Irak, Rusya, ABD, Mısır ve Hollanda'ya ihracatını artırdı.

Hedef 5 milyar doların üzerine çıkmak

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durağanlığa rağmen iklimlendirme sektörünün ihracatta yükselişini sürdürdüğünü belirtti.

İhracat pazarlarını çeşitlendirmeyi istediklerini ifade eden Şanal, Güney Amerika, Afrika ve Uzak Doğu ülkelerini mercek altına aldıklarını bildirdi.

Şanal, sektörün bu yıl için ihracatta 5 milyar doların üzerine çıkmayı hedeflediğini vurguladı.

Mehmet Şanal, geçen yıl Şili, Arjantin, Tanzanya ile başlayan sektörel ticari heyet organizasyonlarını bu yıl da sürdüreceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Yılın ilk aylarında Mısır, Kolombiya, Peru ve Polonya'ya ticari heyet organizasyonları düzenledik. Bu organizasyonların sektörümüzün ihracat rakamlarına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Gittiğimiz ülkelerde sadece ürün tanıtımı değil, Türk iklimlendirme sektörü ve Türkiye hakkında da ayrıntılı bilgiler veriyoruz. B2B görüşmeleriyle daha kalıcı ilişkiler kurma imkanı elde ediyoruz. İhracat fazlası veren bir sektör olmayı amaçlıyoruz."

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