Ekonomi Küresel rekabetin anahtarı demiryolu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Küresel rekabetin anahtarı demiryolu

Türkiye’nin son yıllarda ağırlık verdiği demir yolu ağı yatırımları, küresel tedarik zincirinde Türkiye’nin pozisyonunu güçlendiriyor. İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Demir yolu ağı hedefimiz, Çin ile olan rekabet gücümüzü de artırmamıza ve küresel tedarik zincirindeki yerimizi güçlendirmeye katkı sağlayacaktır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: Küresel rekabetin anahtarı demiryolu
Lojistik yatırımlar Türkiye'nin pozisyonunu güçlendiriyor

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin hedefinin, AB aday ülke sıfatını da kullanarak ve AB’nin fonlarından da faydalanarak AB’ye olan demir yolu hatlarının modernizasyonu, hızlandırılması ve daha verimli hale getirilmesi olmalıdır. Demir yolu ağı hedefimiz, Çin ile olan rekabet gücümüzü de artırmamıza ve küresel tedarik zincirindeki yerimizi güçlendirmeye katkı sağlayacaktır” dedi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ YENİLENSİN

Gümrük Birliği’nin Türk sanayisinin Avrupa değer zincirlerine dahil olmasında büyük rol oynadığını vurgulayan Zeytinoğlu, “AB, geçen yıl yüzde 41,3 ile en büyük ihracat pazarımız olmaya devam ediyor. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu doğrudan yatırımların yaklaşık yüzde 60’ı Avrupa ülkelerinden kaynaklanıyor” dedi. Zeytinoğlu, Türkiye’ye yatırım yapan Avrupa firmalarının aynı zamanda Türkiye’nin geleceğine de yatırım yapmış olduğunu aktararak, bu ilişkinin temelini oluşturan Gümrük Birliği’nin 25 yılın sonunda güncellenme ihtiyacı bulunduğunu, bu süreç zarfında hem dünya ticaretinin hem AB’nin ticaret politikasının değiştiğini hem de Türkiye’nin ticari boyutlarının arttığını söyledi.

Ayhan Zeytinoğlu
Ayhan Zeytinoğlu

STA’LARA ÖNCELİK VERMELİYİZ

İKV Başkanı Zeytinoğlu, AB’nin salgın dönemi sonrasında tedarik ağlarını çeşitlendirmeyi hedeflediğini ifade ederek, Türkiye’nin, Gümrük Birliği ve AB adaylığı sürecinde Avrupa değer zincirlerinde ve tedarik ağlarında önemli bir yer kazandığını söyledi.

AB ekonomisinin Yeşil Mutabakat ve dijitalleşme sürecinde hızla dönüşürken, Türkiye’nin mutlaka bu dönüşümün içinde yer alması gerektiğini vurgulayan Zeytinoğlu, “AB, ürün standartlarını değiştirdikçe ve sınırda karbon düzenlemesi gibi yeni kriterler getirdikçe Türkiye’nin de kendi üretimini buna uydurması gerek. Aksi takdirde makas açılır ve Türkiye olarak bu avantajı hayata geçirmemiz mümkün olmaz” dedi.

Zeytinoğlu, Türkiye’nin küresel değer zincirinin yeniden yapılanmasını kaçırmaması gerektiğini belirterek, “Asya ülkeleri ile de ticari ilişkilerimizi geliştirmemiz ve bu bölgedeki ülkelerle de yeni STA’lar yapabilmemiz gerekiyor. AB’nin her geçen gün STA’larının sayısını artırdığını görüyoruz. Bu da birçok üçüncü ülkeye AB pazarında imtiyazlı erişim imkanı sağlanması demek. Türkiye’nin Avrupa pazarındaki rakipleri artarken, uyum sürecine önem vermek gerekiyor” diye konuştu.

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