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Ekonomi

İlaç fiyatlamasında kullanılan euro kuru artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 euro değeri temmuz ayında yüzde 30,5 oranında artırıldı.

10:11 . 23/07/2023 Pazar
AA
Arşiv

Arşiv

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 euro değeri temmuz ayında yüzde 30,5 oranında arttırılarak 14,0387 TL olarak belirlendi. Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 48,41 TL oldu.

Ürünlerin depocuya satış fiyatları üzerine eklenecek

Diğer ürünlerde ise barem değeri 25,30 TL oldu.24 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek karar ile dönemsel euro değeri güncellemesinde, geçici 7'nci madde kapsamında uygulanan 4 TL'ye kadar olan artışlar dikkate alınmayacak. Güncelleme sonrasında uygulanacak olan 4 TL'ye kadar olan artışlar, TL değerinde değişiklik yapılmadan ürünlerin depocuya satış fiyatları üzerine eklenecek.

#Resmi Gazete
#TL
#Euro
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