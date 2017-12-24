İLAN T.C. İSTANBUL ANADOLU 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

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T.C. İSTANBUL ANADOLU 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2017/186 Esas

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KARAR NO: 2017/1145

DAVACI: KAMER DANIŞMAN

DAVALI: BÜLEND BİLGİN

Mahkememizde görülmekte bulunan Kiralananın Tahliyesi(İcra) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Açılan davanın kabulüyle,

1- Taraflar arasındaki kira akdinin feshine,

2- Davalının takibe konu taşınmazdan TAHLİYESİNE

3- Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4- Davacı tarafından yargılama aşamasında yapılan 31,40 TL harç ve 989,94 TL tebligat masrafı toplamından oluşan 1021,34 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

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5- Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 660,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda davacı bakımından tefhim, davalı tarafça tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize sunacakları dilekçe ile İstinaf kanun yolu açık olmak üzere 06/12/2017 tarihinde karar verilmiştir.

İş bu karar davalı BÜLEND BİLGİN'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın:725735 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de