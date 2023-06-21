İletişim Başkanı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir hakkında bilinmeyenler

Akademik kariyerine bakıldığında tamamlamış olduğu eğitim süreçleri ve farklı eğitim kurumlarında vermiş olduğu dersler ile birlikte bürokrasi dünyasında ülkemizi temsil eden görevlerde yer alması onun hakkında daha çok konunun merak edilmesine neden oluyor. İşte Türk akademisyen ve aynı zamanda bürokrat Doç. Dr. Çağatay Özdemir hakkında merak edilenler;





Doç. Dr. Çağatay Özdemir Kimdir?

Doç. Dr. Çağatay Özdemir 1988 yılında Kayseri’de dünyaya gelmiştir. Doktora eğitimini Marmara Üniversitesinde tamamlayan Özdemir’ in Doçentlik unvanını hak ederek devam ettiği eğitim hayatında göstermiş olduğu başarılar akademik kariyerinin şekillenmesine olanak sağlamıştır. Akademik hayatı devam ederken aynı zamanda bürokrasi için de önemli başarılara imza atmıştır.





2015-2018 yılları arasında SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfında) yönetici asistanı olarak görev almıştır. 2022 yılından itibaren İtalya’da bulunan Med-Or Leonardo Vakfı’nda Uluslararası Kurul Üyesi olarak görev almış olup, halen görevini sürdürmektedir. Bunlarla birlikte UNESCO Türkiye Milli Komisyonu İletişim İhtisas Komite Üyesi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye Tanıtım Grubunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldığı uluslararası mecralardaki görevlerinde başarı ile yer edinmiştir.

Doç. Dr. Çağatay Özdemir başarılı bir akademik kimliğe sahip olup, bunun yanı sıra üst düzey bürokrasi çalışmaları ile ülkemizi başarı ile temsil eden bir bürokrattır.





Doç. Dr. Çağatay Özdemir Eğitim Kariyeri

Doç. Dr. Çağatay Özdemir 2010 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümden başarıyla mezun olmuştur. Ardından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Bu süreçte öğretim üyesi unvanı ile bir süre farklı eğitim kurumlarında görev almış olmakla birlikte, eğitim kariyerini devam ettirmek istediğinden bu yönde ilerlemeye devam etmiştir.

Bu amaçla; yüksek lisansın ardından doktora çalışmalarına başlamıştır. Doktora tezini Uluslararası İlişkiler alanında tamamladıktan sonra Doçent unvanını hak etmiş olup akademik çalışmalarını halen başarıyla sürdürmektedir.





Doç. Dr. Çağatay Özdemir Bürokratik Kariyeri

Doç. Dr. Çağatay Özdemir akademik kariyerini tamamlarken Amerikan grand stratejisi Küreselleşen Dünyada Diplomasi ve uluslararası ilişkiler gibi konulara ilişkin strateji çalışmaları ile kamu diplomasisi ve Türk dış politikası üzerine çalışmalar yapmıştır. Eğitim geçmişi ve yaptığı çalışmalar onun 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Özel Kalem Müdürü olarak atanmasına zemin hazırlamıştır. Bu alanda da yapmış olduğu başarılı işler, 2020-2023 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığı görevine atanmasına olanak sağlamıştır. Doç. Dr. Çağatay ÖZDEMİR 9 Haziran 2023’ te aynı görevine yeniden atanmış olup, bu görevi başarı ile yerine getirmekte ve uluslararası platformlarda ülkemizi temsil etmektedir.











