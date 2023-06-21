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İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir'in Akademik kariyeri ve çalışmaları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Doç. Dr. Çağatay Özdemir, hem eğitim hem de iş yaşamında önemli başarılar elde etmeye devam ediyor. İşte Çağatay Özdemir'in eğitim ve iş hayatındaki başarılarına dair merak edilenler.

13:21 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir.

İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir.

2020-2023 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Doç. Dr. Çağatay Özdemir 9 Haziran 2023’te aynı göreve yeniden atandı. Genç ve başarılı bir akademisyen kimliğine sahip olan Çağatay Özdemir’in akademik başarıları onun bugün Türkiye için önemli bir bürokrat olmasına olanak sağladı.


İşte Türk akademisyen ve aynı zamanda bürokrat Doç. Dr. Çağatay Özdemir'in akademik yaşamına ve akademik başarılarına dair merak edilenler;


Lisans eğitimiyle başlayan eğitim yaşamının hangi süreçlerden geçti ve bugün sahip olduğu Doçent unvanını elde edebilmek için ne tür çalışmalar gerçekleştirdi?


Lisans Eğitimi

1988 yılında Kayseri’de dünyaya gelen Çağatay Özdemir lisans eğitimini Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde tamamlamıştır. Lisans eğitimini 2010 yılında Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamlamıştır.


Yüksek Lisans Eğitimi

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra akademik alanda ilerlemeye karar veren Çağatay Özdemir yine aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalında başlamış olduğu yüksek lisans eğitimini “Ortadoğu ve Arap Baharı-Türkiye Demokratik Bir Ülke Olarak Ortadoğu’da Model Olabilir mi?” başlıklı teziyle tamamlamıştır.


Doktora Eğitimi

Marmara Üniversitesi'nde Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü’nde doktora çalışmalarına hız veren Özdemir, Uluslararası İlişkiler Bilim dalında doktora eğitimini de başarılı bir şekilde tamamlamış ve aynı alanda doçent unvanını almaya hak kazanmıştır.

Doç. Dr. Çağatay Özdemir Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalında, “Obama’nın Grand Stratejisinin Ortadoğu’ya Yansımaları” adlı bir tez hazırlamış ve strateji çalışmaları, kamu diplomasisi ve Türk dış politikası üzerine akademik dersler vererek akademik yaşamına devam etmiştir.

2019-2020 yılları arasında Altınbaş Üniversitesinde “Küreselleşen Dünyada Diplomasi” dersi vermiştir.


Eserleri

Doçent unvanına sahip başarılı bir akademisyen olan Özdemir, ulusal ve uluslararası makale ve kitap çalışmaları ile uluslararası ilişkiler literatürüne katkı sağlamıştır.

Akademik eserlerinin yanında sahip olduğu kurul üyelikleri, katıldığı diplomatik görüşmeler ve üstlendiği uluslararası görevler onun soyut eserleri arasında yer almaktadır. Hem başarılı bir akademisyen hem de Türk bürokrat olarak ülkemiz için faydalı çalışmalar gerçekleştirmektedir.



#Çağatay Özdemir
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
#akademi
#kariyer
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