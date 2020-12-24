Ilısu Barajı ekonomiye 1 milyar TL'yi aşkın katkı sağladı

Türkiye'nin en büyük 4'üncü hidroelektrik santrali (HES) olan Ilısu Barajı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük 4'üncü hidroelektrik santrali olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı’nın tam kapasite elektrik üretimine başladığını, ülke ekonomisine yıllık 2,8 milyar liralık katkı sağlanacağını bildirdi.

7 ayda 1 milyar TL'yi aşkın katkı sağladı

23 Aralık 2020 tarihi itibari ile barajda 6 ünitenin tamamının devreye alınarak, tesisin tam kapasite ile enerji üretimine başladığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, bugün itibari ile barajdan 2 milyar kilowatt saat enerji üretilerek ülke ekonomisine 7 ayda yaklaşık 1 milyar 400 milyon TL katkı sağlandığını açıkladı.

Yıllık 2,8 milyar liralık enerji üretimi

6 ünitenin tamamının devreye alınmasıyla birlikte barajın ülke ekonomisine yılda 2.8 milyar TL katkı sağlayacağının altını çizen Bakan Pakdemirli, "Toplam kurulu gücü 1200 MW olan 6 adet santral ile yılda ortalama 4 bin 120 gigawatt saat (GWh) enerji üretimi gerçekleştirilecek. Proje üreteceği yeşil enerji ile daha temiz ve yaşanabilir bir geleceğe katkı sağlayacak" ifadesini kullandı.

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EKONOMİ Ilısu Barajı ekonomiye 4 ayda 600 milyon lira katkı sağladı