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Ekonomi İlk 100de yedi Türk firması En prestijli savunma sanayi listesinde gövde gösterisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İlk 100’de yedi Türk firması: En prestijli savunma sanayi listesinde gövde gösterisi

Defence News Top 100 olarak bilinen dünyanın en prestijli savunma sanayii listesi olarak kabul edilen listede bu yıl Türkiye’den 7 firma yer aldı. Bu yıl listeye FNSS ve HAVELSAN’ın girmesiyle dört yıl önce sadece iki olan Türk firma sayısı yediye yükseldi. ASELSAN ise dört basamak birden yükselerek ilk 50’de kendine yer buldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anka
Anka

Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi Defence News Top 100’e bu yıl Türkiye’den 7 firma yer aldı. Sadece 4 yıl önce 2 olan firma sayısının 7’ye ulaşması önemli bir başarı olarak yorumlandı. ASELSAN, TUSAŞ, BMC, ROKETSAN, STM, FNSS ve HAVELSAN’ın ilk 100’e girmeyi başardığı listede, ASELSAN ilk kez ilk 50’nin içine girerken, FNSS ve HAVELSAN da ilk kez listeye girdi.

Hisar

İLK SIÇRAMA 4 YIL ÖNCE

2012 yılına kadar sadece ASELSAN’ın yer aldığı bu listeye, aynı yıl TUSAŞ da girmişti. Türk savunma sanayiinin asıl yükselişi ise son 4 yılda gerçekleşti. ROKETSAN 2017 yılında, STM 2018 yılında, BMC 2019 yılında listeye ilk kez girdi. Bu yıl ise, listeye FNSS ve HAVELSAN’ın eklenmesiyle birlikte dört yıl önce sadece iki olan Türk firma sayısı yediye yükseldi.

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA YENİLERİ EKLENECEK

İsmail Demir

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Türk savunma sanayii yükselişini sürdürüyor. Dört yıl önce bu listede iki firmamız varken, bu yıl yedi firmamız bulunuyor. Bu listedeki Türk firmalarının sayısının her yıl artması bizlere gurur veriyor. İlk kez ilk 50’ye giren ASELSAN’ı, ilk kez bu listeye giren FNSS ve HAVELSAN’ı, en hızlı yükselişi gösteren TUSAŞ’ı ve geçen seneki gibi yine listede yer alan BMC, ROKETSAN ve STM’yi tebrik ediyorum. Daha fazla firmamızın daha yükseklerde olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Tarihi rekor: Vatandaş kampanyaya hücum etti

2,2 milyar dolar ciro

Fotoğraf: Arşiv

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Haluk Görgün
  • ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şirketin “Defense News Top 100”de bu yıl 4 basamak yükselerek 48. sıraya geldiğini belirterek, “İlerleyen yıllarda bu listede daha da yukarılarda yer alacağımıza inanıyorum” ifadesini kullandı. Başarı grafiğini giderek yükselten şirketin, geçtiğimiz yıl söz konusu listede 52. sırada yer aldığını anımsatan Görgün, ASELSAN’ın, 2,2 milyar dolara yaklaşan savunma cirosuyla bu yıl listede 4 basamak yükselerek 48. sırada yer aldığını aktardı.

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