İlk Evim projesinde arsa ve iş yeri için yeni kura takvimi açıklandı

TOKİ kura çekimlerine devam ediyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' projeleri çerçevesinde kura çekimleri devam ediyor.
Hatay 2.340
Kahramanmaraş 910
Gaziantep 470
Malatya 50
Adana 450
Adıyaman 610
Şanlıurfa 2.000
Osmaniye 400
Ankara 1.530
Amasya400
Artvin 185
Aydın 575
Bitlis 205
Bolu 140
Burdur 325
Çankırı 40
Denizli 20
Giresun 380
Gümüşhane 150
Mersin 1.000
Kastamonu 225
Konya 1.000
Mardin 870
Muğla 1.700
Muş 50
Siirt 20
Sinop 200
Sivas 380
Tokat 530
Tunceli 30
Van 180
Yozgat 540
Zonguldak 370
Aksaray 120
Batman 170
Şırnak 640
Karabük 430
Afyonkarahisar 370
Bartın 50
Samsun 1.160
Antalya 2.190
Manisa 1.335
Ordu 300
İzmir 4.900
Bilecik 410
Bursa 1.300
Balıkesir 1.520
Çanakkale 565
Edirne 360
Kırklareli 720
Sakarya 1.340
Tekirdağ 1.340
Yalova 200
Düzce 185
Kocaeli 1.500
Adana Sarıçam 379
Eskişehir Odunpazarı 304
Erzurum Yakutiye 218
Kayseri Melikgazi 214
Malatya Battalgazi 506