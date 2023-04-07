İlk Evim projesinde arsa ve iş yeri için yeni kura takvimi açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' projeleri çerçevesinde kura çekimleri devam ediyor.