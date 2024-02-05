İlk görev mayın temizleme

Kara ve havanın ardından Türkiye savunma sanayiinde otonom sistemlerle denizde de adından söz ettirecek. Ukrayna-Rusya savaşı, insansız deniz araçlarını ön plana çıkarırken, Türkiye de Mavi Vatan savunmasında, denizdeki otonom projelere ağırlık vermeye devam ediyor. Sadece Mavi Vatan’ın üstünü değil altında da milli teknolojileri hedefleyen Türk savunma sanayii, bu alanda kritik bir çalışma sürdürüyor.
LANSMAN 2024'TE
Türkiye’nin askeri denizcilikteki en yetkin firmalarının başında gelen STM, “İnsansız Otonom Sualtı Projesi”yle (İOSA), Mavi Vatan’ın derinlerinde fark yaratmayı hedefliyor. İlk kez IDEF'23'te duyurulan insansız su altı otonom aracının ilk görevi mayın temizleme olacak. Projede ilk tanıtım ve havuz-deniz testlerinin bu yıl içinde yapılması planlanıyor. İlk testini askeri anlamda verecek olan sistem, mayın temizleme görevinde denenecek. Milli İOSA, Mavi Vatan’ın derinliklerinde mayınları tespit ederek, imhasının gerçekleştirilmesine katkı verecek.