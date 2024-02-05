|
Ekonomi

İlk görev mayın temizleme

Ukrayna-Rusya savaşı, insansız deniz araçlarını ön plana çıkarırken, Türkiye de Mavi Vatan savunmasında, denizdeki otonom projelere ağırlık vermeye devam ediyor.

Canberk Doğan
04:00 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:52 - 5/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kara ve havanın ardından Türkiye savunma sanayiinde otonom sistemlerle denizde de adından söz ettirecek. Ukrayna-Rusya savaşı, insansız deniz araçlarını ön plana çıkarırken, Türkiye de Mavi Vatan savunmasında, denizdeki otonom projelere ağırlık vermeye devam ediyor. Sadece Mavi Vatan’ın üstünü değil altında da milli teknolojileri hedefleyen Türk savunma sanayii, bu alanda kritik bir çalışma sürdürüyor.

LANSMAN 2024'TE

Türkiye’nin askeri denizcilikteki en yetkin firmalarının başında gelen STM, “İnsansız Otonom Sualtı Projesi”yle (İOSA), Mavi Vatan’ın derinlerinde fark yaratmayı hedefliyor. İlk kez IDEF'23'te duyurulan insansız su altı otonom aracının ilk görevi mayın temizleme olacak. Projede ilk tanıtım ve havuz-deniz testlerinin bu yıl içinde yapılması planlanıyor. İlk testini askeri anlamda verecek olan sistem, mayın temizleme görevinde denenecek. Milli İOSA, Mavi Vatan’ın derinliklerinde mayınları tespit ederek, imhasının gerçekleştirilmesine katkı verecek.



Türkiye'nin yeni Alpha'sı: Dünyadaki rakiplerini gölgede bıraktı
Türkiye'nin yeni Alpha'sı: Dünyadaki rakiplerini gölgede bıraktı

Türk savunma sanayisi yeni nesil zırhlı muharebe aracı PARS ALPHA 8X8 ile askeri kara araçlarında 5. nesil bir çözüme imza attı. Zırhlı kara aracı üreticisi FNSS, PARS araç ailesinin yeni üyesi PARS ALPHA'yı, Suudi Arabistan'daki World Defense Show'da ilk kez sergiledi. Aracın 35 yıllık serüvenlerinde bir tepe noktası olduğunu vurgulayan FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, "Bu süreçte edindiğimiz teknolojik kazanımları ve saha geri bildirimlerini; en nihayetinde bölgemizde, özellikle 10-15 yıldır süre gelen simetrik ve asimetrik tehditlerin tümünü dikkate alarak tasarladığımız ve ortaya çıkardığımız bir başyapıt olarak adlandırmak istiyorum bu aracı. Dünyadaki rakip ve benzerlerine göre çok sayıda üstünlüğü mevcut. Bu anlamda da lider karakterini yansıtması için PARS ALPHA olarak adlandırdık aracımızı" dedi.


#Mavi Vatan
#Savunma Sanayi
#İOSA
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti Tekirdağ İlçe Belediye Başkan Adayları İsim Listesi açıklandı: İşte MHP Muratlı ve Saray adayları