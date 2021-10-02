Ekonomi İlk görev tamam İnsansız hava aracı BAHA sınırdaki testi başarıyla geçti
SAVUNMA SANAYİ

İlk görev tamam: İnsansız hava aracı 'BAHA' sınırdaki testi başarıyla geçti

HAVELSAN'ın "dijital birlik" konseptinde yer alan dikey iniş-kalkış yapabilen bulut altı insansız hava aracı BAHA, güvenlik güçleri eşliğinde sınır bölgesinde ilk saha testini gerçekleştirdi. 5 kilogram faydalı yük taşıyabilen BAHA, yerli ve milli donanımlarla 7 bin 500 feet yükseklikte, yer destek merkezine 10 kilometre uzaklıkta uçuş gerçekleştirdi, görüntü alıp aktardı, karıştırmaya karşı koydu, otonom iniş-kalkış yaptı.

Haber Merkezi AA
İlk görev tamam: İnsansız hava aracı BAHA sınırdaki testi başarıyla geçti
BAHA

HAVELSAN'ın "dijital birlik" konseptinde yer alan dikey iniş-kalkış yapabilen bulut altı insansız hava aracı BAHA, güvenlik güçleri eşliğinde sınırda ilk saha testini başarıyla tamamladı.

HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz, insansız sistemler alanında yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

BAHA'nın ilk saha testlerini güvenlik güçleri eşliğinde yakın zamanda tamamladıklarını bildiren Solmaz, "Güvenlik güçlerimizle birlikte yaptığımız saha testleri sonucunda kullanıcıdan aldığımız girdilerle geliştirme faaliyetlerine devam ediyoruz. 2022'nin başında bu girdilerle tekrar sahada denemeler yapıp başarılı sonuçlarını görmeyi arzuluyoruz" dedi.

BAHA'nın 30 kilogram ağırlığa sahip olduğunu, 5 kilogram faydalı yük taşıyabildiğini anlatan Solmaz, "Özellikle bulut altı diye tabir ettiğimiz aracımız, bulutlu havalarda dahi görev yapabilecek ve sınır bölgelerinde otonom görev icra edebilecek. Sürü algoritmalarıyla beraber de süre kabiliyeti kazanan bir otonom hava aracı olarak görevini yerine getirebilecek" diye konuştu.


Özellikle dikey iniş-kalkış kabiliyeti olduğu için sınır bölgelerinde farklı saha koşullarında testleri gerçekleştirdiklerini anlatan Solmaz, BAHA'nın testlerde yerli ve milli donanımlarla 7 bin 500 feet yükseklikte, yer destek merkezine 10 kilometre uzaklıkta uçuş gerçekleştirdiğini, keşif-gözetleme amaçlı görüntü alıp aktardığını, karıştırmaya karşı koyduğunu, otonom iniş-kalkış yaptığını belirtti.

"Dijital birlik" konseptindeki son duruma ilişkin de bilgiler veren Muhittin Solmaz, orta sınıf birinci seviye insansız kara aracını başarıyla tamamladıklarını ve yapılan testlerden de başarıyla geçtiklerini düşündüklerini söyledi.

İnsansız kara ve hava araçlarını bir sistem olarak görüp, sürü algoritmalarıyla beraber kendilerine verilen görevi birlikte yapabilmelerini amaçladıklarını vurgulayan Solmaz, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada kara araçlarımızla BAHA platformumuzu entegre ettik. Tek bir operatör ile birden fazla kara aracımızı ve bulut altı insansız hava aracımızı ortak göreve çıkarabiliyoruz. Amacımız 20-30'lu sayıda araçla denemelerini yapabilmek. 2022'nin ortasında bu denemelerimizi sahada göstermeyi amaçlıyoruz. Sürü algoritması tarafındaki çalışmalarımız devam ediyor. Platformlarımız belli bir başarıya ulaştı. Kullanıcı girdilerine yönelik de çalışmalarımız devam ediyor. Önemli olan sürü algoritmasının sahanın ya da kullanıcının isteğini karşılayacak şekilde tamamlanması. Bu kapsamda da çalışmalarımızın sonuçlarını 2022 ortasında göreceğimizi umut ediyoruz."

HAVELSAN dünya devlerinin arasına girdi
TEKNOLOJİ
HAVELSAN dünya devlerinin arasına girdi

İnsansız araçlardan oluşan Türkiye'nin
FOTOĞRAF 5
Title
İnsansız araçların birlikte görev yapabilmesini sağlayan sürü harekat kabiliyeti için bir süredir çalışmalar yürüten HAVELSAN, geldiği noktayı dijital birlik örneğiyle 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) ilk kez tanıtacak. HAVELSAN'ın dijital birlik çalışması, 4 farklı tip İHA ve 3 farklı tip İKA ile uçuş ve geliştirme testleriyle başarılı şekilde sürüyor.
Title
Dijital birlik konseptinin önemli bir parçası olan bütünleşik otonom robotik sistemler geliştirilmesi kapsamında; sürü ve takım halinde görev yapabilen otonom İHA ve İKA'ların kendi aralarında haberleşerek müşterek faaliyet icra etmesine yönelik yetenekler sahada denenmeye başlandı. Tümleşik karma takımların haberleşmesi ve artırılmış durum farkındalığı ile İKA operasyonlarının İHA destekli yürütülmesine yönelik tekniklerin ve teknolojilerin saha denemeleri gerçekleştiriliyor.
Title
HAVELSAN BAHA otonom İHA ile verilebilecek görevlere yönelik hazırlıklar tamamlandı. Barkan İKA, gelişmiş otonomi özellikleri ile kendini ispatladı ve dünya çapında bir kabiliyet dizisine sahip hale getirildi. Karma sürü görevleri için kazanılan altyapı ile süper zeka diye tarif edilebilecek, sahadaki bütünleşik robotik otonom sistemlerin elde ettiği veriyi harmanlayan, ortaya ilk bakışta fark edilmeyen veri ve bilgileri çıkartan sistemler konusundaki çalışmalar da hızlandırıldı.
Title
IDEF kapsamında 19 Ağustos'ta Geleceğin Orduları: Dijital Birlikler paneli gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan (SSB) Yardımcısı Celal Sami Tüfekci moderatörlüğündeki panelde, SSB Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, SSB Danışma ve Yürütme Kurulu Üyesi Tümgeneral Reha Ufuk Er, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hacı Ali Mantar konuşmacı olarak yer alacak.
Title
Panelde, Dijital Birlik Yeteneğin, Siber Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi, Dijital Birlik Yeteneğinin, Komuta Kontrol ve Harekat Fonksiyonu Yönünden Değerlendirilmesi, Dijital Birliklerin Tarihsel GelişimiHarp Tarihi Açısından İncelenmesi, Fatih Sultan Mehmet ve Harp Konseptinin Değişimi, Dijital Birlik Yeteneğinin, Yerli ve Milli Olarak Geliştirilmesi Hususunun Savunma Sanayi Açısından Değerlendirilmesi, Dijital Birliklerin Teşkilinde Yenilikçi Teknolojilerin Önemi başlıkları ele alınacak.
İnsansız araçlardan oluşan Türkiye'nin "dijital birliği" vitrine çıkıyor
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız hava (İHA) ve kara araçlarının (İKA) birlikte sürü halinde görev yapabildiği "dijital birlik" ilk kez sergilenecek.

Dijital birliğin robot askeri Barkan göreve hazırlanıyor
FOTOĞRAF 12
Title
Robotik ve otonom teknolojiler alanında 2019 yılından bu yana Ar-Ge çalışmaları yürüten HAVELSAN, kara araçları kullanım senaryosu üzerinden geliştirilen sürüş kiti ile başlayan süreçte askeri ve sivil amaçlı kara, hava, deniz ve uzay araçlarında otonomi hedefliyor.
Title
HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz, insansız sistemlere yönelik çalışmalarının yaklaşık 1,5-2 yıl öncesine uzandığını söyledi.
Title
Robotik otonom sistemler başlığı altında insansız hava ve kara araçlarına yönelik çalışmalara başladıklarını anlatan Solmaz, çalışmalar kapsamında orta sınıf birinci seviye insansız kara araçlarında ciddi mesafe katettiklerini belirtti. Solmaz, insansız hava araçlarında da bulut altı kategorisinde çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.
Title
Bu sistemlerin müşterek harekat yapabilmesi ve platformlara akıl katarak bunun desteklenmesini amaçladıklarını vurgulayan Solmaz, şu ifadeleri kullandı:
Title
Başlangıç noktasındaki hedefimiz, platform bağımsız olarak, platformları farklı üreticilerimiz geliştirebilirler, bunlara akıl katabilmek, geliştirdiğimiz sürü algoritmalarıyla bu platformlarımızın ortak görev yapmasını sağlamak, müşterek harekatı desteklemek. Gerektiğinde insansız hava ve kara aracı, ilerde insansız deniz araçlarıyla beraber görev planlamasını ortak yapıp, görev paylaşımıyla özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet unsurlarımızın sahadaki desteklerinin ya da varlıklarının etkinliğini artırabilmek istiyoruz.
Title
Yürüttükleri çalışmalarla insansız hava ve kara araçlarına ortak görev yaptırabilir noktaya geldiklerini dile getiren Solmaz, Orta sınıf birinci seviye insansız kara aracı olarak geliştirilen Barkan'ın, BAHA ismi verilen bulut altı insansız hava aracıyla birlikte ya da bunlara ilave diğer dronelerle beraber ortak görev yapabilecek, görev paylaşımı yapabilecek, bunlara akıl katarak sürü görevinde bulunabilecek yapıya ulaşmış durumdayız. dedi.
Title
Barkan aklını konuşturacak<br>​<br>​ Daha önce 2 prototip insansız kara aracı geliştirdiklerini anlatan Solmaz, Barkan'ın birçok testten geçtiğini söyledi.<br>​<br>​ Barkan'ın silahlı keşif ve gözetleme yapabilmek, sahadaki unsurlara destek verebilmek amacıyla geliştirildiğini anlatan Solmaz, Çalışmamız sadece araç üzerine değil. En büyük amacımız, bu araçlara, platformlara yapay zeka destekli akıl katabilmek. Araçlarımızın insansız hava araçlarıyla diğer insansız kara araçlarıyla ya da diğer insanlı unsurlarla ortak görev yapabilecek ve görev paylaşımı yapabilecek, sahadaki etkinliğimizi artırabilecek kabiliyette olması önemli. değerlendirmesinde bulundu.
Title
Barkan'ın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının orta sınıf birinci seviye kategorisindeki teknik şartname kriterlerini karşılayacak şekilde 500 kilogram civarında ağırlığa sahip olduğunu ifade eden Solmaz, araca uzaktan komutalı Sarp silah sistemi entegre ettiklerini belirtti. Solmaz ayrıca araçtaki birçok haberleşme cihazıyla uzaktan kontrol, çepeçevre görüş yeteneğiyle de operatöre geniş bir görüş imkanı sunduklarını kaydetti.
Title
Solmaz, Barkan'dan sonra ağır sınıf diye tabir edilen özellikle otonom ve robotik insansız kara araçlarında çalışmalarımızı devam ettireceğiz. diye konuştu. Hedef bu yıl sahaya sunmak<br>​<br>​ Proje takvimine ilişkin de açıklamalarda bulunan Muhittin Solmaz, şu bilgileri paylaştı:
Title
Hedefimiz bu araçlarımızla ilgili ilk saha denemelerine temmuz, ağustos ayı itibarıyla başlamak. Sahadan gelecek geri beslemelere göre araçlarımıza birtakım modifikasyonlar olacağı aşikardır. Birtakım iyileştirmeler de gerekli olabilir. Bu yılın sonuna doğru araçlarımızı artık sahada görebilmek ve bu araçlarımızı özellikle bulut altı insansız hava araçlarıyla destekleyip ortak görev yapabilecek unsurları sahada kullanıma vermek istiyoruz. İlk insansız hava aracımız da haziran itibarıyla sahada yerini alacaktır.
Title
Nihai amaçlarının dijital birliğe geçmek ve sahadaki unsurlara dijital birliklerle katkı sağlamak olduğuna dikkati çeken Solmaz, şunları kaydetti:
Title
Otonom ve robotik sistemlerle beraber dijital birlikteki kabiliyet ve yetkinliğini artırmak istiyoruz. Türkiye'nin özellikle etrafındaki kritik bölgelerdeki varlığını daha hissedilebilir ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak kendimizi daha eminde hissettirecek çözümlerle Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerine destekçi olabilmek amacındayız. Bizim için önemli olan can. Askeri unsurlarımızın canları bizim için çok değerli, kıymetli. Harekatta onlara destekçi olabilmek, maksimum seviyede fayda sağlamak ve onların istekleri doğrultusunda görev yapabilecek sistemleri ve teknolojileri sunabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Dijital birliğin robot askeri Barkan göreve hazırlanıyor
HAVELSAN'ın bir süredir üzerinde çalıştığı "dijital birlik" konseptinde kullanılmak üzere geliştirdiği silahlı insansız kara aracı Barkan, yakın zamanda sahaya çıkacak.






Abone Ol Google News
Tüm dünyayıböyle dolaşacağım

Tüm dünyayı
böyle dolaşacağım

​Kızı lösemiden kurtulan babadan ilginç teşekkür.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor.
Gören dönüp bir daha bakıyor: Hikayesi ise şaşırtıyor

​İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oğuzhan ağabeyin bu ülkeye çok büyük emekleri geçti.

'Bu telefon çalınmıştır' notunu görünce polisi aradı.

'Bacaklarımdan tutup yere düşürdü'

'Bacaklarımdan tutup yere düşürdü'

​Evininin önünde ayı saldırısına uğrayan adam yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.