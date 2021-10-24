Ekonomi İlk İslami tahkim merkezi İstanbulda kurulacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İlk İslami tahkim merkezi İstanbul’da kurulacak

Körfez ülkelerinin İstanbul Finans Merkezi’nde yerini alacağını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, “2022’nin ortasında İstanbul Finans Merkezi’nin çok önemli bir kısmı faal hale gelecek. Burada İFM Tahkim Merkezi’nin altında ilk defa ‘İslami Tahkim’i kuracağız” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İlk İslami tahkim merkezi İstanbul’da kurulacak
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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Körfez ülkelerinin İstanbul Finans Merkezi’nde yerini alacağını belirterek, “2022 yılının ortasında İstanbul Finans Merkezi’nin çok önemli bir kısmı faal hale gelecek” dedi. İstanbul Finans Merkezi’ndeki (İFM) gelişmeler ve İFM’nin Katılım Finans’a katkılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi’nin konumlandırılmasını ve stratejisini oluştururken, İstanbul’un eşsiz özelliklerinden birisi olarak hem bölgesel hem de kültürel açıdan katılım finans alanında önemli bir kapsayıcılığı olacağını ifade etti.

İSLAMİ TAHKİM BİR İLK OLACAK

  • Yabancı yatırımcılar açısından en önemli konulardan birinin de tahkim olduğunun altını çizen Aşan, “Yabancı yatırımcılar açısından hukuk çok önemli ve bizim de sağlam bir hukuk sistemimiz var. İhtisas mahkemelerimiz kuruldu. Bir de bunun tahkim ayağı var. Biz de ‘İstanbul Finans Merkezi markası’ içerisinde ‘İFM Tahkim Merkezi’ni kuruyoruz. Bunun altında ilk defa ‘İslami Tahkim’i oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ BİR HUKUK ALT YAPISI CEZBEDER

Aşan, Katılım Finans alanında bölgenin lideri ve cazibe merkezi haline gelmek için vazgeçilmez unsurun hukuki altyapı olduğunu vurguladı. İyi ve kapsayıcı bir mevzuat altyapısı oluşturulduğunda uluslararası yatırımcıların davet edilmesinin de daha kolay olduğunu anlatan Aşan, “Elbette Katılım Finans alanında halihazırda mevzuatımız var ancak, sadece katılım finans alanını düzenleyen ayrı bir hukuki altyapının olması daha doğru. Bankacılık Kanunu içinde dercedilmiş orada var olan düzenlemelerden ziyade ayrı bir Katılım Finans Kanunu çalışması yapmak daha anlamlı olacak. İlgili mevzuatın çok kısa süre içerisinde Meclis gündemine gelmesini bekliyoruz” dedi.

2022’NİN ORTASINDA FAALİYETTE OLUR

  • Prof. Dr. Aşan, hukuki altyapının birkaç bacağı olduğunu, bunlardan birisinin de İstanbul Finans Merkezi’nin kendi kanunu olduğunu söyledi. Bu kanunun Meclis gündeminde olduğunu ve kısa sürede çıkacağını belirten Aşan, “2022’nin ortasında İstanbul Finans Merkezi’nin çok önemli bir kısmı açılıp faal hale gelecek. Kurumlarımızın önemli bir kısmı taşınma işlemlerini yapar diye düşünüyoruz” dedi.
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