​İlk İslami tahkim merkezi İstanbul’da kurulacak

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Körfez ülkelerinin İstanbul Finans Merkezi’nde yerini alacağını belirterek, “2022 yılının ortasında İstanbul Finans Merkezi’nin çok önemli bir kısmı faal hale gelecek” dedi. İstanbul Finans Merkezi’ndeki (İFM) gelişmeler ve İFM’nin Katılım Finans’a katkılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi’nin konumlandırılmasını ve stratejisini oluştururken, İstanbul’un eşsiz özelliklerinden birisi olarak hem bölgesel hem de kültürel açıdan katılım finans alanında önemli bir kapsayıcılığı olacağını ifade etti.

İSLAMİ TAHKİM BİR İLK OLACAK

Yabancı yatırımcılar açısından en önemli konulardan birinin de tahkim olduğunun altını çizen Aşan, “Yabancı yatırımcılar açısından hukuk çok önemli ve bizim de sağlam bir hukuk sistemimiz var. İhtisas mahkemelerimiz kuruldu. Bir de bunun tahkim ayağı var. Biz de ‘İstanbul Finans Merkezi markası’ içerisinde ‘İFM Tahkim Merkezi’ni kuruyoruz. Bunun altında ilk defa ‘İslami Tahkim’i oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ BİR HUKUK ALT YAPISI CEZBEDER

Aşan, Katılım Finans alanında bölgenin lideri ve cazibe merkezi haline gelmek için vazgeçilmez unsurun hukuki altyapı olduğunu vurguladı. İyi ve kapsayıcı bir mevzuat altyapısı oluşturulduğunda uluslararası yatırımcıların davet edilmesinin de daha kolay olduğunu anlatan Aşan, “Elbette Katılım Finans alanında halihazırda mevzuatımız var ancak, sadece katılım finans alanını düzenleyen ayrı bir hukuki altyapının olması daha doğru. Bankacılık Kanunu içinde dercedilmiş orada var olan düzenlemelerden ziyade ayrı bir Katılım Finans Kanunu çalışması yapmak daha anlamlı olacak. İlgili mevzuatın çok kısa süre içerisinde Meclis gündemine gelmesini bekliyoruz” dedi.

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2022’NİN ORTASINDA FAALİYETTE OLUR