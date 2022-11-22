İller Bankası A.Ş.'den arsa satışı karşılığı gelir paylaşım ihalesi

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihalenin ilk oturumu, Göktürk Mahallesi 1571 ve 1572 parseller için 24 Kasım 2022 tarihinde saat 14.00’te, Zeytinburnu ilçesi Beştelsiz mahallesi 3330 Ada 1 Parsel için 25 Kasım 2022 tarihinde saat 14.00'te, İller Bankası A.Ş. İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde Açık İhale (Kapalı Zarf Teklif Alma ve Pazarlık - Açık Artırma) şeklinde yapılacak.
İhale konusu işe ait Teklif Alma Şartnamesi, plan notları ve diğer ihale dokümanları İller Bankası A.Ş. adresinde 09:00 – 16:00 saatleri arasında ücretsiz görülebilir veya 4 bin TL bedel karşılığında satın alınabilir.