Ekonomi İller Bankasından arsa satışı
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İller Bankası'ndan arsa satışı

İller Bankası A.Ş. mülkiyetindeki 5 adet taşınmazın satış ihalesi, İller Bankası Anonim Şirketi Satış, Kiraya Verme, Kat Karşılığı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği’ne uygun olarak açık artırma satış yöntemi ile yapılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İller Bankasından arsa satışı
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kırıkkale, İstanbul, Elazığ, Antalya ve Ankara'da bulunan Sanayi, Ticaret+Konut, Konut ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı nitelikli arsalar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacak.

Vadeli satışta toplam satış bedelinin %25’i peşin, kalanı aylık taksitler halinde 48 ay vade ile ödenecek. Vadeli olarak gerçekleştirilen satışlarda aylık %1,25 oranında vade farkı uygulanacak.

1967 İstanbul yapımlı, 70,30 mt. tam boyunda, 9,96 mt. kütük eninde, 5,05 mt. kütük derinliğinde, 954 grt.lik Türk bayraklı kuru yük gemisinin satışına ilişkin ihale metnini görüntülemek için tıklayınız

1972 İstanbul yapımlı, 80 mt. tam boyunda, 11,70 mt. kütük eninde, 6,60 mt. kütük derinliğinde, 1369 grt.lik Türk bayraklı kuru yük gemisinin satışına ilişkin ihale metnini görüntülemek için tıklayınız

1967 İstanbul yapımlı, 49,49 mt. tam boyunda, 7,15 mt. kütük eninde, 4,36 m. kütük derinliğinde, 386 grt.lik Türk bayraklı kuru yük gemisinin satışına ilişkin ihale metnini görüntülemek için tıklayınız

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