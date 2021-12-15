İller Bankası'ndan arsa satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kırıkkale, İstanbul, Elazığ, Antalya ve Ankara'da bulunan Sanayi, Ticaret+Konut, Konut ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı nitelikli arsalar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacak.
Vadeli satışta toplam satış bedelinin %25’i peşin, kalanı aylık taksitler halinde 48 ay vade ile ödenecek. Vadeli olarak gerçekleştirilen satışlarda aylık %1,25 oranında vade farkı uygulanacak.
1967 İstanbul yapımlı, 70,30 mt. tam boyunda, 9,96 mt. kütük eninde, 5,05 mt. kütük derinliğinde, 954 grt.lik Türk bayraklı kuru yük gemisinin satışına ilişkin ihale metnini görüntülemek için tıklayınız
1972 İstanbul yapımlı, 80 mt. tam boyunda, 11,70 mt. kütük eninde, 6,60 mt. kütük derinliğinde, 1369 grt.lik Türk bayraklı kuru yük gemisinin satışına ilişkin ihale metnini görüntülemek için tıklayınız
1967 İstanbul yapımlı, 49,49 mt. tam boyunda, 7,15 mt. kütük eninde, 4,36 m. kütük derinliğinde, 386 grt.lik Türk bayraklı kuru yük gemisinin satışına ilişkin ihale metnini görüntülemek için tıklayınız