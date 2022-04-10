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Ekonomi İller Bankasından taşınmaz satış ihalesi
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İller Bankası'ndan taşınmaz satış ihalesi

İller Bankası A.Ş. mülkiyetindeki 4 adet arsa ve 16 adet dairenin satış ihalesi, İller Bankası Anonim Şirketi Satış, Kiraya Verme, Kat Karşılığı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği'ne uygun olarak açık artırma satış yöntemi ile yapılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İller Bankasından taşınmaz satış ihalesi
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; açık artırma ihalesinde taşınmazlar ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacak. Vadeli satışta toplam satış bedelinin %25'i peşin, kalanı aylık taksitler halinde 36 ay vade ile ödenecek.

Vadeli olarak gerçekleştirilen satışlarda aylık %1,70 oranında vade farkı uygulanacaktır. İhale, İller Bankası A.Ş. Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 9/21 Yenimahalle, Ankara adresinde 12 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00'te yapılacak.

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