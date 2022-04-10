İller Bankası'ndan taşınmaz satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; açık artırma ihalesinde taşınmazlar ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacak. Vadeli satışta toplam satış bedelinin %25'i peşin, kalanı aylık taksitler halinde 36 ay vade ile ödenecek.

Vadeli olarak gerçekleştirilen satışlarda aylık %1,70 oranında vade farkı uygulanacaktır. İhale, İller Bankası A.Ş. Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 9/21 Yenimahalle, Ankara adresinde 12 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00'te yapılacak.

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