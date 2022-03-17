Ekonomi IMF, Ukrayna savaşının küresel etkisini değerlendirdi Küresel ekonomi ve siyasi düzen değişir
DÜNYA EKONOMİSİ

IMF, Ukrayna savaşının küresel etkisini değerlendirdi: Küresel ekonomi ve siyasi düzen değişir

Uluslararası Para Fonu (IMF), Rusya-Ukrayna savaşının uzun vadede küresel ekonomik ve siyasi düzeni temelden değiştirebileceğini açıkladı. Savaşın ticarete ve tedarik zincirlerine zarar verdiğinden büyümeyi yavaşlatacağı, enflasyonu yükselterek tüm küresel ekonomiyi etkileyeceği uyarısı yapan kuruluş, bazı bölgelerde de istikrarsızlık riskini artıracağını vurguladı

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IMF, Ukrayna savaşının küresel etkisini değerlendirdi: Küresel ekonomi ve siyasi düzen değişir
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IMF, Rusya’nın Ukrayna’daki işgalinin küresel ekonomideki etkilerine dair açıklamalarda bulundu. Siyasi krizin ekonomik krizleri de tetikleyebileceği belirtilirken karamsar bir tablo çizildi.

Beklenen senaryoya göre ekonomik büyümeler yavaşlarken enflasyon da tüm dünyayı etkisi altına alacak. Bu durumun uzun vadede küresel ekonomik ve siyasi düzeni yeniden şekillendireceği tahmin ediliyor.

DEĞİŞİKLİK TEMELDEN YAŞANACAK

  • Yapılan açıklamada köklü farklılıklara gidilebileceği de aktarıldı. Bu bağlamda enerji ticaretinin değişmesi, tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılması, ödeme şekillerinin güncellenmesi ve ülkelerin rezerv para varlıklarına dair yeniden planlama yapmalarının; küresel ekonomik düzeni baştan sona değiştirebileceği ifade edildi.

FİYATLAR ARTACAK

Söz konusu ekonomik gidişat içerisinde pandeminin etkilerine de değinilirken Ukrayna’daki işgalin küresel ekonomiye vereceği zararın altı çizildi ve dünya çapında hiperenflasyona işaret edildi. Bu da satın alınan ürünlerin fiyatlarının hızla yükseleceği anlamına geliyor. Yapılan açıklamada, “Çatışma, küresel ekonomiye, büyümeye zarar verecek ve fiyatları artıracak büyük bir darbedir” ifadesine yer verildi.

GIDA GÜVENLİĞİ RİSKİ YÜKSELİYOR

  • IMF, açıklamasında Sahra Altı Afrika ve Latin Amerika’dan Kafkaslar ve Orta Asya’ya kadar bazı bölgelerde daha büyük bir huzursuzluk riskine değinerek; ticaret, turizm ve finansal risklere sahip ülkelerin artan bir baskı hissedeceğini vurguladı. Öte yandan kuruluş, Mısır gibi buğday ithalinin yüzde 80’ini Rusya ve Ukrayna’dan gerçekleştiren Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin de gıda güvenliği krizi ile karşı karşıya olduklarını duyurdu.

Batı ve Doğu’da farklı etkiler

Küresel ekonomik düzende yaşanacağı öngörülen değişikliklerin Batı ve Doğu’da farklı sonuçları olabileceği dile getirildi. Batı için riskin daha çok gıda güvenliği konusunda olması beklenirken Doğu’da ise enerji problemlerinin daha çok görülmesi tahmin ediliyor. Diğer yandan Ukrayna’daki işgal sonrası üç milyonu aşkın mültecinin Doğu Avrupa ülkelerine göç etmesinin de bölgeyi kısa vadede ekonomik anlamda zorlayacağı kaydedildi.

Rusya’da enflasyon patladı

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptırımların etkisine dair “Daha yüksek enflasyon ve işsizliğe yol açacaklar” açıklamasının ardından ilk veriler geldi. Rusya’da yıllık enflasyon yüzde 12,5 ile “2015’ten bu yana en yüksek seviyesine” yükseldi. Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre, yaptırımlar nedeniyle ülkedeki ürünlerin fiyatlarında, 5-11 Mart’ı kapsayan haftada önemli artışlar yaşandı. Söz konusu dönemde, haftalık enflasyon oranı yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşirken yıllık enflasyon 2,1 puan artarak Aralık 2015’ten bu yana ilk defa yüzde 12,5’e çıktı.
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Rusya'da ekonomik yaptırım endişesi: Günlük hayata yansımaya başladı
FOTOĞRAF 7
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Batılı ülkeler, Rusya'ya çok sayıda ekonomik yaptırım uyguladı.
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Son olarak ABD, Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kömürün ithalatını yasaklarken, İngiltere de 2022'nin sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durdurma kararı aldı.
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Ülkelerin yaptırımlarını, enerjiden teknoloji ve modaya uluslararası birçok firmanın Rusya'daki faaliyetlerinden çıkma veya operasyonlarını askıya alma kararı izledi.
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Şu anda dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi olan Rusya'da vatandaşlar ise ekonomik yaptırımların günlük hayatı etkilemesinden ve hayat pahalılığını artıracağından endişe duyuyor.
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İrina isimli Rus vatandaşı, yaptırımların günlük hayatını kesinlikle etkilediğini belirterek, \"Ancak bunu bir fırsat olarak da görebiliriz. Kendi içimizde kalkınabiliriz. Her şeyi kendimiz kalkındırabiliriz.\" diye konuştu.
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\"YAPTIRIMLAR EKONOMİYİ VATANDAŞLARI, TÜM RUSLARI ETKİLİYOR\"<br><br>Moskova'da bulunan İslam isimli vatandaş ise yaptırımların herkese yansıdığını ifade ederek, \"Yaptırımlar ekonomiyi, vatandaşları, tüm Rusları etkiliyor. Elbette tasarruf gerekiyor. Tüm fiyatlar artacak, dolar, avro daha pahalı olacak. Yaptırımların mutlaka olumsuz tarafları bulunuyor.\" dedi.<br><br>
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Yegor isimli Rus vatandaşı ise \"Ekonomik açıdan bir baskı hissetmiyorum, her şey yolunda. Zaman zaman endişe duyuyorum ancak umarım her şey yakında çözülür ve her şey yoluna girer. Muhtemelen sanayide çalışmaya başlarım. Çünkü ülkemizde artık üretime ihtiyaç var.\" ifadelerini kullandı.
Rusya'da ekonomik yaptırım endişesi: Günlük hayata yansımaya başladı
Ukrayna işgali sonrası Batı'nın yaptırım politikası uyguladığı Rusya'da vatandaşlar, ekonomik sıkıntıları günlük hayatlarında etkisini hissetmeye başladı. Yaptırımların ülkede pahalılığa yol açacağından endişe ediliyor.


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