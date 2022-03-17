IMF, Ukrayna savaşının küresel etkisini değerlendirdi: Küresel ekonomi ve siyasi düzen değişir

IMF, Rusya’nın Ukrayna’daki işgalinin küresel ekonomideki etkilerine dair açıklamalarda bulundu. Siyasi krizin ekonomik krizleri de tetikleyebileceği belirtilirken karamsar bir tablo çizildi.

Beklenen senaryoya göre ekonomik büyümeler yavaşlarken enflasyon da tüm dünyayı etkisi altına alacak. Bu durumun uzun vadede küresel ekonomik ve siyasi düzeni yeniden şekillendireceği tahmin ediliyor.

DEĞİŞİKLİK TEMELDEN YAŞANACAK

Yapılan açıklamada köklü farklılıklara gidilebileceği de aktarıldı. Bu bağlamda enerji ticaretinin değişmesi, tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılması, ödeme şekillerinin güncellenmesi ve ülkelerin rezerv para varlıklarına dair yeniden planlama yapmalarının; küresel ekonomik düzeni baştan sona değiştirebileceği ifade edildi.

FİYATLAR ARTACAK

Söz konusu ekonomik gidişat içerisinde pandeminin etkilerine de değinilirken Ukrayna’daki işgalin küresel ekonomiye vereceği zararın altı çizildi ve dünya çapında hiperenflasyona işaret edildi. Bu da satın alınan ürünlerin fiyatlarının hızla yükseleceği anlamına geliyor. Yapılan açıklamada, “Çatışma, küresel ekonomiye, büyümeye zarar verecek ve fiyatları artıracak büyük bir darbedir” ifadesine yer verildi.

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GIDA GÜVENLİĞİ RİSKİ YÜKSELİYOR

IMF, açıklamasında Sahra Altı Afrika ve Latin Amerika’dan Kafkaslar ve Orta Asya’ya kadar bazı bölgelerde daha büyük bir huzursuzluk riskine değinerek; ticaret, turizm ve finansal risklere sahip ülkelerin artan bir baskı hissedeceğini vurguladı. Öte yandan kuruluş, Mısır gibi buğday ithalinin yüzde 80’ini Rusya ve Ukrayna’dan gerçekleştiren Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin de gıda güvenliği krizi ile karşı karşıya olduklarını duyurdu.

Batı ve Doğu’da farklı etkiler

Küresel ekonomik düzende yaşanacağı öngörülen değişikliklerin Batı ve Doğu’da farklı sonuçları olabileceği dile getirildi. Batı için riskin daha çok gıda güvenliği konusunda olması beklenirken Doğu’da ise enerji problemlerinin daha çok görülmesi tahmin ediliyor. Diğer yandan Ukrayna’daki işgal sonrası üç milyonu aşkın mültecinin Doğu Avrupa ülkelerine göç etmesinin de bölgeyi kısa vadede ekonomik anlamda zorlayacağı kaydedildi.

Rusya’da enflasyon patladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptırımların etkisine dair “Daha yüksek enflasyon ve işsizliğe yol açacaklar” açıklamasının ardından ilk veriler geldi. Rusya’da yıllık enflasyon yüzde 12,5 ile “2015’ten bu yana en yüksek seviyesine” yükseldi. Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre, yaptırımlar nedeniyle ülkedeki ürünlerin fiyatlarında, 5-11 Mart’ı kapsayan haftada önemli artışlar yaşandı. Söz konusu dönemde, haftalık enflasyon oranı yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşirken yıllık enflasyon 2,1 puan artarak Aralık 2015’ten bu yana ilk defa yüzde 12,5’e çıktı.

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