Ekonomi İndirim günleri siber dolandırıcıların iştahını kabartıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İndirim günleri siber dolandırıcıların iştahını kabartıyor

11.11 Bekarlar Günü ile başlayan, 29 Kasım’daki Efsane Cuma, 2 Aralık’taki Siber Pazartesi ve yılbaşı ile devam edecek indirim çılgınlığı günlerinde, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Avantajix.com’un Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, "Kasım-Aralık aylarında kredi kartlarıyla internetten 100 milyonu aşkın işlem yapılması siber dolandırıcıların iştahını kabartıyor. Fiyatı 2 bin TL olan bir telefonu kimse 300 liraya satmaz. Abartılı indirimleri mutlaka sorgulayın” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv / İnternet üzerinden alışveriş yaparken dolandırılmamak için dikkat edilmesi gerekenler var.
Fotoğraf: Arşiv / İnternet üzerinden alışveriş yaparken dolandırılmamak için dikkat edilmesi gerekenler var.

Kasım-aralık aylarında kredi kartlarıyla internetten 100 milyonu aşkın işlem yapılmasının siber dolandırıcıların iştahını kabarttığını söyleyen Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, bankacılık zararlı yazılımları, sahte android bankacılık uygulamaları ve sahte e-ticaret sitesi gibi saldırı yöntemleri kullanan siber dolandırıcıların tuzağına düşmemek için aslında çok basit bazı kurallara dikkat etmenin yeterli olacağını anlattı.

İndirim arifesinde sanal dolandırıcılığa dikkat: Güvenlik sertifikası ve iletişim bilgisi yoksa o siteyi terk edin
EKONOMİ
İndirim arifesinde sanal dolandırıcılığa dikkat: Güvenlik sertifikası ve iletişim bilgisi yoksa o siteyi terk edin
  • Kayral, şu önerilerde bulundu:
  • -Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflerine itibar edilmemeli. Tüketici kampanyanın mantıklı olmasına dikkat etmeli. Fiyatı 2 bin TL olan bir telefonu kimse 300 liraya satmaz. Bu tür abartılı indirimleri mutlaka sorgulayın.
  • Halka açık Wi-Fi noktalarından alışveriş yapılmamalı. Her internet bağlantısı, online ödemeler için yeteri kadar güvenli değildir.
  • -Sahte sitelere karşı önlem olarak veri girmeden veya indirmeden önce web sitesinin iletişim bilgileri, SSL Sertifikası kesinlikle kontrol edilmeli. SSL sertifikası olup olmadığı, siteye girildiğinde adres barının sol köşesinde bulunan kilit işareti ile anlaşılabilir. Kilit işaretinin olmaması, dolandırıcılık niyeti olmasa bile o sitenin güvenilir olamayacağı anlamına gelir.
  • -Ödeme sırasında limiti o alışverişin miktarıyla sınırlı sanal kredi kartı kullanılmalı ya da varsa kapıda ödeme seçeneği tercih edilmeli.
  • -Bilgisayar, tablet veya akıllı telefon olsun, alışverişte mutlaka tüketici kendi cihazınızı kullanmalı.


Avantajix.com’un Kurucu Ortağı Güçlü Kayral

Avantajix.com’un 500’ü aşkın alışveriş sitesini tek çatı altında topladığını kaydeden Kayral, “Avantajix.com bir şey satmaz, sizden kredi kartı istemez. Avantajix.com yerli ve yabancı çok saygın, güvenilir partnerlerle çalışır” dedi.

İnsanların içindeki şiddeti ortaya çıkaran 'Black Friday' nedir?
DÜNYA
İnsanların içindeki şiddeti ortaya çıkaran 'Black Friday' nedir?
Vekillere seçim bölgesi talimatı

Vekillere 'seçim bölgesi' talimatı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Sorunların hepsi çözülecek

Sorunların hepsi çözülecek

​Milli Savunma Bakanı Akar'dan Rusya ile ortak devriye açıklaması.
Kış günü sokaktalar

Kış günü sokaktalar

Yunanistan'da kamp dışındaki göçmenler yaşam mücadelesi veriyor.
Açıklamaların hiçbir geçerliliği yok

Açıklamaların hiçbir geçerliliği yok

Çavuşoğlu'ndan ABD'nin yasadışı Yahudi yerleşimleri kararına tepki.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
'Sis' deyip geçmeyin

'Sis' deyip geçmeyin

Belli hastalık grubundakiler dışarı çıkmamalı.

Binlerce kişi alınacak

Binlerce kişi alınacak

İlan verildi, haftaya başvurular başlıyor.

Hayatın karardığı şehir: Felluce

Hayatın karardığı şehir: Felluce

​ABD'nin 2004 yılında kullandığı kimyasal silahların izi silinmiyor.
CHP'li Sertel'den skandal çıkış

CHP'li Sertel'den skandal çıkış

'​Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu tanıyacağız'.
Sürpriz talip

Sürpriz talip

David Beckham, Falcao'yu transfer etmek istiyor.
MİT'ten sonra<br>SİB kuruluyor

MİT'ten sonra
SİB kuruluyor

1 yıl içinde 7 ülkeden 100 bine yakın saldırı oldu.
PKK'ya<br>üst düzey darbe

PKK'ya
üst düzey darbe

Jandarma, emniyet ve MİT'ten ortak operasyon.
TSK'da kripto operasyonu

TSK'da kripto operasyonu

82'si muvazzaf 133 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı.
Rekorların takımı

Rekorların takımı

EURO 2020 yolunda birçok ilke imza attık.
6 yıl burnunda<br> dişiyle yaşamış

6 yıl burnunda
dişiyle yaşamış

'Nefes alamıyorum' diye doktora gidince öğrendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.