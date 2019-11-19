İndirim günleri siber dolandırıcıların iştahını kabartıyor

Fotoğraf: Arşiv / İnternet üzerinden alışveriş yaparken dolandırılmamak için dikkat edilmesi gerekenler var.

Kasım-aralık aylarında kredi kartlarıyla internetten 100 milyonu aşkın işlem yapılmasının siber dolandırıcıların iştahını kabarttığını söyleyen Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, bankacılık zararlı yazılımları, sahte android bankacılık uygulamaları ve sahte e-ticaret sitesi gibi saldırı yöntemleri kullanan siber dolandırıcıların tuzağına düşmemek için aslında çok basit bazı kurallara dikkat etmenin yeterli olacağını anlattı.

EKONOMİ İndirim arifesinde sanal dolandırıcılığa dikkat: Güvenlik sertifikası ve iletişim bilgisi yoksa o siteyi terk edin

Kayral, şu önerilerde bulundu:

-Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflerine itibar edilmemeli. Tüketici kampanyanın mantıklı olmasına dikkat etmeli. Fiyatı 2 bin TL olan bir telefonu kimse 300 liraya satmaz. Bu tür abartılı indirimleri mutlaka sorgulayın.

Halka açık Wi-Fi noktalarından alışveriş yapılmamalı. Her internet bağlantısı, online ödemeler için yeteri kadar güvenli değildir.

-Sahte sitelere karşı önlem olarak veri girmeden veya indirmeden önce web sitesinin iletişim bilgileri, SSL Sertifikası kesinlikle kontrol edilmeli. SSL sertifikası olup olmadığı, siteye girildiğinde adres barının sol köşesinde bulunan kilit işareti ile anlaşılabilir. Kilit işaretinin olmaması, dolandırıcılık niyeti olmasa bile o sitenin güvenilir olamayacağı anlamına gelir.

Kilit işaretinin olmaması, dolandırıcılık niyeti olmasa bile o sitenin güvenilir olamayacağı anlamına gelir. - Ödeme sırasında limiti o alışverişin miktarıyla sınırlı sanal kredi kartı kullanılmalı ya da varsa kapıda ödeme seçeneği tercih edilmeli.

-Bilgisayar, tablet veya akıllı telefon olsun, alışverişte mutlaka tüketici kendi cihazınızı kullanmalı.





Avantajix.com’un Kurucu Ortağı Güçlü Kayral

Avantajix.com’un 500’ü aşkın alışveriş sitesini tek çatı altında topladığını kaydeden Kayral, “Avantajix.com bir şey satmaz, sizden kredi kartı istemez. Avantajix.com yerli ve yabancı çok saygın, güvenilir partnerlerle çalışır” dedi.