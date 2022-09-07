İndirim tüm tüketicileri kapsayacak: Fiyat oyununa OVP ayarı

Gelecek 3 yıla ilişkin yol haritasını oluşturan Orta Vadeli Programı’nın (OVP) ‘fiyat istikrarı’ başlığında önemli hedeflere yer verildi. Fiyat istikrarının sağlanmasında reel sektöre uygun maliyetli kredilerin hedef odaklı yaygınlaştırılması öngörülürken raf ve e-ticarete ilişkin de önemli adımlar yer aldı. Fiyatların tüketici ayağına ilişkin öngörülen hedeflerden öne çıkanlar şöyle:

HER MAL VE HİZMETE AYRI KOD

Tüketiciye yönelik indirimler ve promosyon kampanyaları denetimde olacak. Bazı ürünlerde yüksek yüzdeli indirimlerin yapıldığı iddia edilen sahte alışveriş kampanyaları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de firmalar tarafından sıklıkla tercih edilen bir pazarlama stratejisi haline geldi. Fiyat istikrarının sağlanması amacıyla mal ve hizmetlerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlenecek ve ülke çapında her ürün için sağlıklı fiyat verileri ortaya koyulabilecek.

ÜLKE GENELİNE YAYILACAK

İndirimlere de kapsama ayarı yapılacak. Bir ürüne indirim geldiğinde tüm ülkeyi kapsaması için düzenlemeler hayata geçirilecek. Planda bu konuda, “İndirim ve promosyon uygulamalarının tüketiciyi yanıltmama ve kapsayıcılık ilkeleri tüm tüketicilerin faydalanabileceği hız ve yoğunlukta yapılmasına yönelik düzenlemeler hayata geçirilecektir” denildi.

Fiyat istikrarı için stok takip sistemi

Gıdada fiyat istikrarı konusunda, özel sistem geliştirilecek. Türkiye genelinde oluşturulacak stok takip sistemleri ile birlikte gıda ve tarım ürünlerinde fiyat istikrarı sağlanacak. Oluşturulacak sistemler üzerinden takip edilecek uygulama ile ürünlerin stok, üretim ve nakliye durumuna göre doğru fiyatlandırmalar ile tüketiciye ulaşması sağlanacak. Ayrıca, perakende sektöründe tüketicinin tabi olduğu fiyatlar şeffaf olarak kamuoyu ile paylaşılacak. Paylaşılacak fiyatlar öncelikle altyapısı hazır firmalarda hızla devreye girecek. Hazır olmayan küçük firmalara ise gerekli teknolojik altyapı kazandırılacak ve uygulamaya dahil olmaları sağlanacak.