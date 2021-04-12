​İngiliz dış politikasını İsrail yönetiyor: Durdurulması gereken skandal

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’nin etkili isimlerinden Sir Alan Duncan, yeni çıkan “Tam ortasında: Bir bakanın özel günlükleri” adlı kitabına ilişkin İngiliz MailPlus internet sitesinden Michale Crick’e verdiği röportajda, 1974’te İngiliz Parlamentosu’nda kurulan İsrail’in Muhafazakar Kardeşleri (CFI) adlı lobi grubunun, “İngiltere’ye Netanyahuvari İsrail politikasını” zerk ettiği itirafında bulundu. The New Arab internet sitesinin aktardığına göre, bir dönem İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve ABD’den Sorumlu Devlet Bakanı görevinde bulunan Alan Duncan, İsrail taraftarı lobi gruplarına, İngiliz politikasına “En iğrenç müdahalelerde” bulunduğu suçlamasını yöneltti. Grup 2014 yılında, parlamentoda görev yapan muhafazakar milletvekillerinden yüzde 80’inin kendisine üye olduğunu iddia etmişti.

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CFI POLİTİKALARA YÖN VERİYOR

İsrail taraftarı lobilerin ülkesinin Ortadoğu politikasına “olumsuz etkide” bulunduğunu belirten Duncan, İngiliz parlamentosu çatısı altında faaliyet gösteren CFI’nın İngiltere’yi İsrail’i kollayan politikalar izlemeye yönlendirdiğini savundu.

İSTEMEDİKLERİ UYGULANMIYOR

Duncan, röportajda, CFI’ın etkisini, “Dış polikamızda ya da hükümette pekçok şey onları gücendirmemek adına hayata geçmiyor çünkü CFI tarafından onlara böyle ifade ediliyor.” sözleriyle dile getirdi.

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GERÇEK ZARARI FİLİSTİN GÖRÜYOR

Dış politikada İsrail taraftarı lobi grupların etkisinden gerçek zarar görenin Filistinliler olduğunu kaydeden eski İngiliz bakan, “Bu durdurulması gereken saklı bir skandal. İngiltere’de bağış gücünün arkasından İsrail çıkarlarını koruma adına en üst düzeyde İngiliz politikasına müdahale edecekler.” değerlendirmesini de sözlerine ekledi.

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HEDEFTEKİ İSİMLER ARASINDA

Katar merkezli Al Jazeera kanalının Ocak 2017’de yayınladığı “The Lobby “ adlı haber dizisinde, İsrailli üst düzey bir siyasi yetkili olan Shai Masot’un, o dönem bakanlık görevinde bulunan Alan Duncan olmak üzere, İngiltere’nin üst düzey yetkililerini “görevden indirmek”ten bahsettiği sözleri gündeme düşmüştü. Duncan, özellikle 2014 yılında İsrail’e karşı sert bir duruş sergileyerek İsrail’in davranışlarını “hırsızlık” olarak nitelemiş, “İşgal, ele geçirme, yasadışılık, ihmal, suç ortaklığı - İsrail’e utancı getiren şeytani karışım” ifadesini kullanmıştı.