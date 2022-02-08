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İngiliz ekonomistten Türkiye'nin Londra temaslarına övgü: Bakan Nebati iyi iş çıkardı

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin İngiltere’nin başkenti Londra’daki temaslarından övgüyle bahsetti. Ash, "Bakan Nebati, Londra’da iyi iş çıkardı. Çok hazırlıklı geldi. Türkiye’nin hikayesini pazarlamakta ve anlatmakta iyiydi. Yabancı sermayeyi hoş karşılayacaklarını ve sermaye kontrolünün asla masada olmadığını net bir şekilde söyledi" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
İngiliz ekonomistten Türkiyenin Londra temaslarına övgü: Bakan Nebati iyi iş çıkardı
Nureddin Nebati

Merkezi Londra'da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin İngiltere’nin başkenti Londra’daki temaslarından övgüyle bahsetti.

İngiliz ekonomist Ash, sosyal paylaşım platformu Twitter hesabından Bakan Nebati’nin Londra’daki çeşitli bankaların üst düzey yöneticileri ve yatırımcılarla yaptığı görüşmeleri değerlendirdi.

Timothy Ash
Timothy Ash

"BAKAN NEBATİ ÇOK HAZIRLIKLI GELDİ"

  • Ash paylaşımında, “(Bakan) Nebati Londra’da iyi iş çıkardı. Çok hazırlıklı geldi. Türkiye’nin hikayesini pazarlamakta ve anlatmakta iyiydi” değerlendirmesinde bulundu.

Uzun yıllardır Türkiye ekonomisini yakından izleyen gelişen piyasalar uzmanı Ash, “(Bakan Nebati) Yabancı sermayeyi hoş karşılayacaklarını ve sermaye kontrolünün asla masada olmadığını net bir şekilde söyledi” ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati: Londra'da yaptığımız görüşmeler çok olumlu geçti
EKONOMİ
Bakan Nebati: Londra'da yaptığımız görüşmeler çok olumlu geçti

"TÜRKİYE EKOMOMİ MODELİMİZİ AÇIKLAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Nebati de Londra'da gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

  • "Londra’da 2. gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz."

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