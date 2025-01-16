İngiliz enerji devi bp'den büyük kıyım: 4 bin 700 çalışanını işten çıkarıyor

bp'nin yaptığı açıklamada, geçen yıl maliyetlerini düşürmek, performansı iyileştirmek ve rekabet gücünü artırmak için başlattığı program kapsamında işten çıkarmalara yönelik de karar alındı.

Şirket, bugün çalışanlarına, söz konusu program kapsamında 4 bin 700 pozisyonun etkilenebileceğini açıkladı. Bu rakam, bp'nin toplam iş gücünün yüzde 5'ine karşılık geliyor. Şirketin hali hazırda 87 bin 800 çalışanı bulunuyor.

Ayrıca yüklenici firmalardaki 3 bin pozisyonun da kesileceğini duyuran İngiliz şirket, geçen yıl açıkladığı program kapsamında, maliyetlerini 2026 sonuna kadar 2 milyar dolar azaltma hedefi belirlemişti.



