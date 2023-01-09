İngiliz hava yolu devi 20 yıl sonra değişime gidiyor: Üniforma koleksiyonuna tesettür seçeneğini ekledi

İngiliz hava yolu şirketi British Airways (BA), yeni üniforma koleksiyonunda kadın çalışanları için tulum, tunik ve başörtüsü seçeneklerinin de sunulacağını duyurdu.

BA’den yapılan açıklamada, hava yolu şirketinin yaklaşık 20 yıldan sonra çalışanlarının üniformalarında kapsamlı bir değişime gittiği, bu yılın bahar aylarından itibaren yaklaşık 30 bin çalışanın yeni üniformalara geçiş yapmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, hava yolu şirketinin yeni üniforma koleksiyonunda erkekler için üç parçadan oluşan bir takım elbise, normal ve dar kesim stil pantolonların yer aldığı belirtilirken, kadınlar için ise elbise, etek, pantolon seçeneklerinin yanı sıra ilk kez tulum, tunik ve tesettür seçeneklerine de yer verildiği bildirildi.

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Hava yolu şirketinin çalışanlarının yeni üniforma koleksiyonun Ganalı bir aileden gelen İngiliz moda tasarımcısı Ozwald Boateng tarafından yaklaşık beş yıllık bir sürede hazırlandığı belirtildi.

Hava yolu şirketinin açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen BA Üst Yöneticisi Sean Doyle, “Üniformamız, markamızın ikonik bir temsilidir. (Yeni koleksiyon) Bizi geleceğimize taşıyacak, modern Britanya'yı en iyi şekilde temsil edecek ve müşterilerimize harika ve orijinal bir İngiliz hizmeti sunmamıza yardımcı olacaktır.” ifadelerini kullandı.

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