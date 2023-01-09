Ekonomi İngiliz hava yolu devi 20 yıl sonra değişime gidiyor Üniforma koleksiyonuna tesettür seçeneğini ekledi
DÜNYA EKONOMİSİ

İngiliz hava yolu devi 20 yıl sonra değişime gidiyor: Üniforma koleksiyonuna tesettür seçeneğini ekledi

İngiliz hava yolu şirketi British Airways, yeni üniforma koleksiyonunda kadın çalışanları için tulum, tunik ve başörtüsü seçeneklerinin de sunulacağını duyurdu. Hava yolu şirketi, yaklaşık 20 yıldan sonra kapsamlı bir değişime gittiği yeni üniformalara bahar aylarından itibaren geçiş yapmayı planlıyor

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Haber Merkezi AA
İngiliz hava yolu devi 20 yıl sonra değişime gidiyor: Üniforma koleksiyonuna tesettür seçeneğini ekledi
Foto/arşiv

İngiliz hava yolu şirketi British Airways (BA), yeni üniforma koleksiyonunda kadın çalışanları için tulum, tunik ve başörtüsü seçeneklerinin de sunulacağını duyurdu.

BA’den yapılan açıklamada, hava yolu şirketinin yaklaşık 20 yıldan sonra çalışanlarının üniformalarında kapsamlı bir değişime gittiği, bu yılın bahar aylarından itibaren yaklaşık 30 bin çalışanın yeni üniformalara geçiş yapmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, hava yolu şirketinin yeni üniforma koleksiyonunda erkekler için üç parçadan oluşan bir takım elbise, normal ve dar kesim stil pantolonların yer aldığı belirtilirken, kadınlar için ise elbise, etek, pantolon seçeneklerinin yanı sıra ilk kez tulum, tunik ve tesettür seçeneklerine de yer verildiği bildirildi.

Hava yolu şirketinin çalışanlarının yeni üniforma koleksiyonun Ganalı bir aileden gelen İngiliz moda tasarımcısı Ozwald Boateng tarafından yaklaşık beş yıllık bir sürede hazırlandığı belirtildi.

Hava yolu şirketinin açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen BA Üst Yöneticisi Sean Doyle, “Üniformamız, markamızın ikonik bir temsilidir. (Yeni koleksiyon) Bizi geleceğimize taşıyacak, modern Britanya'yı en iyi şekilde temsil edecek ve müşterilerimize harika ve orijinal bir İngiliz hizmeti sunmamıza yardımcı olacaktır.” ifadelerini kullandı.

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