İngiliz hükümeti kapatılan işletmelerin çalışanlarına maaş desteği verecek

Dünya

Evleri vurulan Azerbaycanlı aileler okullarda hayata tutunmaya çalışıyor

Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ'da sivilleri hedef almasının ardından Azerbaycan ordusunun başlattığı kurtarma operasyonunu başlattı. Operasyon sırasında büyük darbe yiyen Ermeni güçleri sivilleri hedef alarak cepheden kaçıyor. Azerbaycanlılar ise hedef olmamak ve Ermeni saldırılarıyla yıkılan evlerinden ayrılarak okullarda hayata tutunmaya çalışıyorlar. O anları ise TVNET görüntüledi.