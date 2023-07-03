İngiliz şirket Rus gazından vazgeçmedi

Ukrayna işgalinin başlamasıyla beraber pek çok Batılı şirket Rus pazarından çekileceğini taahhüt ederken, 1 seneden fazla zaman geçmesine rağmen bu sözünü tutmayan birçok şirket mevcut. Son olarak BBC’nin haberine göre petrol devi Shell’in, Rus enerji piyasasından çekilme taahhüdünde bulunmasına rağmen, hala Rus gazı ticareti yaptığı ortaya çıktı. İngiliz petrol devinin geçen yıl Rusya’nın gemiyle sevk ettiği gazın yaklaşık sekizde birinin ticaretinde rol oynadığı belirtilirken, Shell ise ticaretin “uzun vadeli sözleşmelerden kaynaklandığını” savundu ve herhangi bir yasa ya da yaptırımı ihlal etmediğini belirtti. Ancak Mart 2022’de, Ukrayna’nın işgalinden sonraki günlerde Shell, Rus petrolü aldığı için özür dilemiş ve Rus petrol ve doğal gazından çekilme niyetinde olduklarını açıklamıştı. Şirket, Rusya’dan petrol almayı durduracağını, Rusya’daki benzinliklerini ve diğer işletmelerini satacağını duyurmuştu. Ayrıca Rus devlet gaz devi Gazprom ile yaptıkları ortak yatırımlara son vereceklerini bildirmişti.