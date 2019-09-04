Ekonomi İngiliz sterlini 2016dan bu yana en düşük seviyesinde
DÜNYA EKONOMİSİ

İngiliz sterlini 2016'dan bu yana en düşük seviyesinde

İngiliz sterlini 2016'dan bu yana en düşük seviyesinde

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecinde çözümsüzlüğün devam etmesi halinde olası bir erken seçim ihtimalinin artmasıyla İngiliz sterlini ABD doları karşısında 2016 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Haber Merkezi AA
Sterlin 7 Ekim 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesini gördü.
Sterlin 7 Ekim 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesini gördü.

İngiltere’nin AB’den çıkış tarihi olan 31 Ekim'e haftalar kala AB ile halen kalıcı bir anlaşmaya varılmamış olması, anlaşmasız ayrılık kartının halen masada tutulmasına ek olarak, ülkede genel seçim ihtimalinin artmasıyla İngiliz sterlini ABD doları karşısında 1,20 seviyesinin altını gördü.

  • ABD doları karşısında Londra saatiyle 08.00’de yüzde 0,9 değer kaybeden İngiliz sterlini 1,1959 seviyesini gerileyerek, 7 Ekim 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesini gördü.

Sterlin, avro karşısında ise 1,10 seviyesinin altında işlem görüyor. İngiliz sterlini AB referandumunun yapıldığı 2016'nın haziran ayından bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.

İngiltere'de bugün yaz tatilinden dönecek parlamentoda muhalefet partileriyle iktidardaki Muhafazakar Parti içindeki muhalif milletvekilleri anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor.

İngiliz basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, parlamentoda anlaşmasız Brexit'i engelleyecek bir adıma Muhafazakar Partili milletvekillerinin destek vermesi halinde Başbakan Boris Johnson erken seçim kararı alabilir.

Buna göre Johnson, 14 Ekim'de erken seçime gitmeyi ve 17 Ekim'de yapılacak AB liderler zirvesine güçlü bir hükümetin lideri olarak katılmayı ve yeni bir Brexit anlaşması için son bir müzakere girişiminde bulunmayı planlıyor.

Johnson dün bakanlar kurulunu acil toplantıya çağırmış, toplantının ardından yaptığı açıklamada da "Herkesin bilmesini istiyorum ki hiçbir koşul altında Brüksel'den bir erteleme daha istemeyeceğim. 31 Ekim'de ayrılacağız, 'ama'sı veya 'eğer'i yok." demişti.

"Parlamento darbesi"

Başbakan Johnson geçen hafta parlamentoyu 9 Eylül-14 Ekim'de 5 hafta tatil etme kararı almıştı. Johnson bu adımıyla milletvekillerine anlaşmasız Brexit’i önleyecek yasa çıkarmak için yeterli zamanı bırakmamayı hedefliyordu.

REKLAM

Parlamentoyu tatil kararı muhalefet partileri tarafından “darbe” diye nitelendirilirken, hafta sonunda İngiltere’de 30’dan fazla kentte protesto gösterileri düzenlenmişti.

Johnson'ın talebi, İngiltere ve İskoçya'da mahkemeye de taşındı. Aralarında eski başbakanlardan John Major'ın da bulunduğu çok sayıda siyasetçi ve sivil toplum temsilcisinin, Johnson'ın kararına karşı açtığı ortak davalardan ikisinin bu hafta içinde görülmesi bekleniyor.

Brexit süreci

  • Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda üç kez reddedilmişti. Johnson, May'in istifa kararı almasının ardından Muhafazakar Parti'nin yaklaşık 150 bin üyesinin oylarıyla başbakanlık görevine seçilmişti.

İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

'Johnson’ın talebi' sterlini düşürdü
EKONOMİ
'Johnson’ın talebi' sterlini düşürdü

Brexit düğümünde son dönemeç
EKONOMİ
Brexit düğümünde son dönemeç
6 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

6 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

Türkiye genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar.
Avrupa kurtuldusıra Türkiyede

Avrupa kurtuldu
sıra Türkiye'de

​Uzun süreli doğal gaz sözleşmeleri yeniden gündemde.
Kürtleri kukla olarak kullanıyorlar

'Kürtleri kukla olarak kullanıyorlar'

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki isyanı sürüyor.
Artık yarı fiyatına satılmayacak

Artık yarı fiyatına satılmayacak

​İcradan satış sistemine yeni model geliyor.
Jetler Hakurk'u vurdu

Jetler Hakurk'u vurdu

2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Ünlü rezidanstaki olayda ilginç tesadüf

Ünlü rezidanstaki olayda ilginç tesadüf

​Aynı kasayı ikinci defa açmaya gidince ortaya çıktı.

21 vekili kovdu

21 vekili kovdu

Çoğunluğu kaybeden Boris'i fena kızdırdılar.
İETT otobüsü<br>küle döndü

İETT otobüsü
küle döndü

​İçinde 15 yolcusu olan otobüs alev alev yandı.
9 il için yeni uyarı

9 il için yeni uyarı

​Meteoroloji'den bölge bölge hava tahmini.
Korkunç olay

Korkunç olay

Genç kadın ve 1 aylık kızı evde ölü bulundu.
Evlat nöbeti

Evlat nöbeti

Diyarbakır tek ses: ​Artık HDP'ye verecek çocuğumuz yok.
Vakıflara sitem değil<br>teşekkür edilmeli

Vakıflara sitem değil
teşekkür edilmeli

​Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan önemli açıklama.
Ev basıp<br>çocuk kaçırdılar

Ev basıp
çocuk kaçırdılar

​Suriye'de son bir ayda 4'ü çocuk 229 sivil PKK tarafından kaçırıldı.
Keşmir açık <br>hava hapishanesi

Keşmir açık
hava hapishanesi

​Baskıcı politikaların yürütüldüğü bölgede sivil halk gıda ve ilaç sıkıntısı yaşıyor.
Girişimciyi Silikon Vadisi’ne taşıyor

Girişimciyi Silikon Vadisi’ne taşıyor

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, girişimcileri yatırımcılarla buluşturuyor.
Öyle ya da <br>böyle gidecekler

Öyle ya da
böyle gidecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenli bölge için tarih vermişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.