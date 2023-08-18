İngiliz turist yönünü Türkiye'ye çevirdi: Her hafta 70 binden fazla kişi geliyor

Heathrow Havalimanı'ndan haftada 73 bine yakın turist çıkış yaparak Türkiye'ye geliyor
TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, Türkiye'nin tanıtım faaliyetlerinin turizmin gelişmesine büyük katkı sağladığını belirterek, TGA'nın çalışmalarıyla Ege'nin güzel kıyılarının sadece Yunanistan'da değil, Türkiye'de de olduğunun anlatıldığını söyledi. Ayrıca Osmanlı ve Türk mutfağına ait zengin yemek çeşitlerinin, daha yeni ve konforlu oteller ile verilen hizmetin de tanıtıldığını belirten İşler, yapılan bu çalışmalar sayesinde turizmin gelişip, büyük adımlarla ilerlediğini ifade etti.
Bu konuda yapılan çalışmaların sonuç verdiğini ifade eden İşler, "Türkiye, yapılan atılımların meyvesini topluyor. Rakiplerimizin yapmış olduğu reklam ve tanıtımları daha önceleri yakalayamıyorduk. Ama, TGA sayesinde biz de onlarla mücadelemizi, eş değer seviyede rekabetçi ortama taşıdık. Başarılı tanıtımların ve çalışmaların sonucunda, İngiliz pazarından özellikle Yunanistan'ın almış olduğu talepten pay almaya başladık. Tespitlerimize göre; Heathrow Havalimanı'ndan haftada 73 bine yakın turist çıkış yaparak Türkiye'ye geliyor. İspanya yine birinci sırada ama Türkiye ikinci sıraya yerleşti. Tercih nedenlerinin başında yatak kalitemizin çok iyi, yemek ve gastronomide mutfağımızın çok zengin olması geliyor. Deniz, kum ve güneş bizde de fazlasıyla var. Diğer taraftan İngiltere de ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor ve İngilizler Türkiye'yi ekonomik buluyorlar" açıklamalarında bulundu.
İzmir'in Foça ilçesine tatil için gelen İngiliz turistlerden Jacqueline Taylor, tatilini Türkiye'de geçirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Taylor, "Türkiye'ye geçen yıl da geldim. Türkiye'yi seviyorum. Türk insanı çok arkadaş canlısıdır. Otel çok güzel, havuz, yemekler, eğlence harika. Burayı ve burada ailecek tatil yapmayı çok seviyoruz" diye konuştu.