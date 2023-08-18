İngiliz turist yönünü Türkiye'ye çevirdi: Her hafta 70 binden fazla kişi geliyor

İşler, "Yunanistan'a giden bir kitleden pay alan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Özellikle TGA'nın tanıtımlarında Ege'nin sadece Yunanistan'a değil, Türkiye'ye de ait olduğu, aynı güzelliklerin bizim kıyılarımızda da olduğu, bunun yanında daha avantajlı konuların bulunduğu vurgulanıyor. Türkiye'nin bu pazarı daha da büyüteceğine inanıyorum. Turizmciler olarak TGA'nın sadece İngiliz pazarına değil, Çin ve Amerika gibi çok turist potansiyeli olan pazarlara yoğunlaşacağını biliyoruz.

Hedef 2030 yılında 100 milyon turist, 100 milyar dolar girdidir. Türkiye'nin tanıtım faaliyetleri ile birlikte devlet sektör iş birliğiyle bu rakamı yakalayabileceğinden hiç kuşkumuz yoktur