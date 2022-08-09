Ekonomi İngilizce Öğretmenliği Programı araştırma görevlisi alım ilanı
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İngilizce Öğretmenliği Programı araştırma görevlisi alım ilanı

İngilizce Öğretmenliği Programı, araştırma görevlisi alım ilanını duyurdu. Programa alımların 5 Ağustos'ta Resmi Gazete2de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngilizce Öğretmenliği Programı araştırma görevlisi alım ilanı
İstanbul Kültür Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacak.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili Fakültelerin Dekanlığına ve Meslek Yüksekokullarının Müdürlüğüne istenen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacak.

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